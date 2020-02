Vorige week trok reizigersvereniging Rover aan de bel over wat de organisatie de "tarievenchaos" in het openbaar vervoer noemt. Tariefbarrières en verschillende abonnementsvormen voor verschillende typen openbaar vervoer maken het de reiziger onnodig lastig en duur. Valt het gedecentraliseerde systeem nog te stroomlijnen?

"Het openbaar vervoer wordt aantrekkelijker als reizigers abonnementen kunnen kopen die geldig zijn in zowel trein als bus/tram/metro en als er geen tariefbarrières zijn die het overstappen onnodig duur maken", schreef reizigersvereniging Rover vorige week in een aanbevelingenrapport.

Rover-directeur Freek Bos onderstreepte die boodschap nogmaals in de Volkskrant: "We vinden dat abonnementen geldig moeten worden voor alle vervoermiddelen. Nu moeten reizigers vrijwel overal aparte abonnementen afsluiten als ze gebruik willen maken van lokaal vervoer én de NS".

De vijf voorstellen van Rover Geen dubbel basistarief bij een overstap binnen 35 minuten tussen trein en bus/tram/metro

Verlaging van het hoge minimumtarief van NS naar het basistarief van bus, tram en metro

Bied abonnementen aan die geldig zijn bij zowel bus, tram en metro als trein

Schaf verplichte routekeuze op het spoor af

De eerste check-in bepaalt het kortingstarief bij overstap tussen vervoerders

'Niet gek dat lokale vervoersbedrijven eigen plan kiezen'

Tarieven en abonnementsvormen worden bepaald door de opdrachtgever. Dat is sinds de decentralisatie van twintig jaar geleden niet langer de landelijke overheid, maar de provincie of de lokale vervoerder.

Dat hoeft niet per definitie een probleem te zijn, erkent Rover. "Mensen in verschillende delen van het land hebben verschillende vervoersbehoeftes. Het is dus helemaal niet zo gek dat lokale vervoerders in een bepaald gebied hun diensten op een eigen manier vormgeven en beprijzen", aldus de reizigersvereniging tegen NU.nl.

Het probleem anno nu is dat er door vervoerders letterlijk te weinig over de grenzen van die gebieden wordt gekeken, met onnodige kosten en ongemak voor de reiziger als gevolg. Hier heeft de landelijke overheid wat Rover betreft nog wel een rol te vervullen. Op die manier zouden de betrokken partijen in ieder geval om de tafel gebracht kunnen worden.

Maatwerk wel degelijk mogelijk

Het andere probleem is dat de gedroomde abonnementsvormen in veel gebieden nog niet bestaan. In weer andere gevallen weten reizigers er nog te weinig van. "Voorlichting blijft belangrijk, want er zijn wel degelijk heel goede abonnementen voorhanden", aldus Rover.

Het zogeheten U-OV Gemaksabonnement voor de Regio Utrecht lijkt nog het dichtst in de buurt te komen van de gedroomde oplossing. De reiziger kan met het abonnement gebruikmaken van buslijnen, de tram en de trein, zij het op bepaalde regiotrajecten. Denk daarbij aan ritten van Utrecht Centraal naar Houten of Vleuten.

Een vergelijkbaar initiatief is opgezet in de Achterhoek, waarbij bussen van vervoerder Breng en treinen van Arriva gebruikt kunnen worden. Bij gebrek aan landelijke initiatieven pleit Rover dan ook voor meer van dergelijke voorbeelden van wat ze "regionale maatwerkoplossingen" noemen.

