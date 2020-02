General Motors (GM) stopt in 2021 met het merk Holden, waarmee het tevens vertrekt uit Australië en Nieuw-Zeeland. Daarnaast stoot GM de fabriek in Thailand af, zo blijkt uit een op maandag aangekondigde reorganisatie.

Een koper voor het Thaise productiecentrum van GM is al gevonden in de Chinese fabrikant Great Wall. Eerder namen de Chinezen al een GM-fabriek in India over.

Met de besluiten beperkt het Amerikaanse concern zich voor een belangrijk deel tot verkoop in Noord- en Zuid-Amerika, China en Zuid-Korea.

GM zal zich voortaan vooral richten op landen waar het "de juiste strategie voor rendabele bedrijfsvoering heeft", aldus CEO Mary Barra. "Investeringen die mobiliteit van de toekomst kunnen versnellen, zoals elektrische en autonome voertuigen, krijgen prioriteit", voegde ze eraan toe.

De afgelopen drie jaar heeft GM zich uit onder meer India, Indonesië en Vietnam teruggetrokken. Daarnaast werd Opel in 2017 aan het Franse PSA-concern verkocht, moederbedrijf van Citroën en Peugeot.

GM trok eerder al de stekker uit merken als Hummer, Oldsmobile, Pontiac, Saab en Saturn. Hummer keert in mei terug als elektrisch model onder de vlag van GM-merk GMC.

