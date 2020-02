Kia heeft in de aanloop naar de Autosalon van Genève de nieuwe Sorento onthuld. De SUV krijgt een compleet nieuw uiterlijk aangemeten. Ook het binnenste ging volledig op de schop. De specificaties van de Sorento zijn op maandag nog niet bekend.

Wat Kia wel deelt, is dat de nieuwe Sorento voortaan een langere wielbasis heeft. Dit betekent doorgaans meer ruimte voor de achterpassagiers. Voorin vallen het aanraakscherm van 10,25 inch van het infotainmentsysteem en het digitale instrumentarium van 12,3 inch op.

De Sorento betekende in 2002 de definitieve doorbraak van het merk Kia in Nederland. Met de Sorento kocht je in 2002 een forse SUV voor de prijs van een Volkswagen Golf. Het model stond voor net geen 25.000 euro in de prijslijst.

De komst van de Sorento betekende daardoor twee dingen voor veel automobilisten: de overstap van een traditionele carrosserievorm naar een SUV en de overstap naar het toen nog onbekende merk Kia. Toen Kia in 2004 de Sportage introduceerde, ging de deur naar de SUV voor automobilisten in Nederland nog verder open.

Maar waar Kia in het verleden nog weleens ruim tweeduizend exemplaren van de Sorento per jaar verkocht, waren dat er in 2019 nog maar zestien. Auto's van dit formaat worden flink getroffen door de Nederlandse bpm.

