Een voorstel tot het instellen van een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur op de Duitse Autobahn is opnieuw gesneuveld. De Bundesrat (senaat) stemde vrijdag tegen.

De uitkomst van de stemming van vandaag is geen verrassing. Vorig jaar werd een wetsvoorstel van de Grünen in de Bundestag (parlement) met een ruime meerderheid weggestuurd. Mogelijk betekent de stemming slechts kortstondig respijt voor de hardrijders in Duitsland.

Vanuit de ambtenarij klinkt een steeds luidere roep om een onderzoek naar de effecten van hoge snelheden op de Autobahn. Ook de SPD, coalitiepartner van de CSU, wil paal en perk stellen aan het hardrijden.

Vanuit de bevolking lijkt het draagvlak voor onbeperkt hardrijden eveneens af te brokkelen, schrijft Der Spiegel; minstens de helft van de Duitsers vindt het tijd voor een snelheidslimiet.

