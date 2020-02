Private lease doet het goed in Nederland. Het aantal personenauto's dat via deze constructie in 2019 op kenteken ging, nam met 25,6 procent toe tot 188.000 stuks, blijkt vrijdag uit nieuwe gegevens over het Nederlandse leasewagenpark van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA).

Het totale leasewagenpark, bestaande uit zowel personenwagens als bestelauto's, groeide met 12,8 procent naar 1,28 miljoen voertuigen. De markt voor zakelijke leaseauto's is met 740.000 exemplaren het grootst. Dit deel van de markt noteerde een plus van 9,5 procent.

Dat was mede te danken aan de aangekondigde wijzigingen van de bijtelling voor volledig elektrische auto's. "Mensen spelen in op wijzigingen in overheidsbeleid", zegt VNA-voorzitter Renate Hemerik in een persbericht. Volgens de VNA is inmiddels 53 procent van de 107.700 elektrische voertuigen in ons land een leaseauto.

De aandacht voor elektrisch rijden zal mogelijk ook voor verdere groei van private lease zorgen, zeker gezien de nog altijd relatief hoge aanschafprijs van volledig elektrische auto's.

"Private lease is voor veel consumenten een goede oplossing. Investeren is niet nodig en ze hoeven geen risico's te nemen voor wat betreft de auto en de levensduur van de accu. Bovendien wordt de consument geadviseerd en ontzorgd over het laden, de aanschaf van een laadpaal en een laadpas", aldus Hemerik.

Leasepersonenwagens hebben met 928.000 stuks nu een aandeel van 10,8 procent in het totale aantal van 8,57 miljoen personenauto's in Nederland.

