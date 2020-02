Waar sommige merken hun eerste volledig elektrische auto's nog moeten presenteren, viert de Nissan Leaf in 2020 alweer de tiende verjaardag. AutoWeek zette een exemplaar van de eerste generatie tegenover de nieuwe Leaf e+, om te kijken welke stappen er op het gebied van elektrisch rijden gezet zijn. De conclusie? Een generatiekloof van bijna 300 kilometer.

In de aanloop naar de presentatie van de eerste Leaf liet Nissan pers en publiek destijds eerst kennismaken met een aantal prototypes. Dat waren feitelijk niets anders dan geëlektrificeerde versies van bestaande modellen, zoals de Cube en de Tiida. Die bewuste auto's waren op dat moment weliswaar onbekend, maar weken niet dramatisch af van de Nissans die wel al geleverd werden.

Toen in 2010 de Leaf gepresenteerd werd, bleek dat een auto te zijn met een geheel eigen koetswerk. Waar alliantiepartner Renault voor de eerste volledig elektrische auto, de Fluence Z.E., een bestaand model als uitgangspunt had genomen, koos Nissan ervoor om de eerste elektrische model duidelijk herkenbaar te maken als een apart model. Het jaar erop werd de Leaf verkozen tot Auto van het Jaar.

Lang had de Leaf het rijk alleen. Niet geheel verwonderlijk dus dat het nog altijd de bestverkochte elektrische auto aller tijden is, al is het zeer waarschijnlijk dat de Tesla Model 3 de Leaf nog dit kwartaal zal inhalen.

De Tesla Model 3 zal de Leaf weldra inhalen als bestverkochte elektrische auto ooit. (Foto: AutoWeek)

Rijbereik in tien jaar ruim verdrievoudigd

Starten met een startknop, het is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. Maar tien jaar geleden was het nieuwswaardig dat je de Leaf daarmee tot leven moest wekken. De eerste exemplaren hadden een accupakket van 24 kWh aan boord. Dat zou volgens de fabrieksopgave goed moeten zijn voor een rijbereik van maximaal 175 kilometer, maar in de praktijk was het vaak rond de 100 kilometer.

Bij een tussentijdse update in 2015 kwam er naast de 24 kWh-accu tegen meerprijs een 30 kWh-variant beschikbaar. Die zien we in de bruine auto in deze test. Met een beetje goede wil kom je daar 150 kilometer ver mee.

Hoe anders is dat bij de Leaf van generatie 2. Tegen een gemiddeld testverbruik van 23,9 kWh per 100 kilometer in 2011 wordt bij de nieuwe Leaf gemiddeld nog maar 17,3 kWh per 100 kilometer geregistreerd. Daarnaast is de accucapaciteit fors toegenomen. De Leaf e+ die werd meegenomen voor het weerzien met de eerste Leaf heeft een accucapaciteit van 62 kWh, waarmee zonder problemen 350 kilometer afgelegd kan worden.

Ook de laadsnelheid ligt een stuk hoger dan voorheen. Via de CHAdeMO-aansluiting kan snelladen bij de eerste generatie met maximaal 44 kW; bij de tweede generatie is dat maximaal 50 kW (bij de 40 kWh-versie) of 100 kW (62 kWh).

De Leaf kon direct op veel belangstelling rekenen, zoals hier in Noorwegen. (Foto: AutoWeek)

Gelijkenissen zijn treffend

Als constructeur heb je bij het ontwikkelen van een elektrische auto veel meer mogelijkheden om de diverse componenten te positioneren dan bij een auto met een conventionele aandrijflijn. Niettemin dien je rekening te houden met kreukelzones en voldoende ruimte voor vijf personen plus bagage. Zodoende was de opzet van de Leaf gelijk aan die van een reguliere, compacte middenklasse hatchback.

En daar is niets mis mee, getuige ook de opzet van de Leaf van de tweede generatie; dit model mag dan een stuk eigentijdser gestileerd zijn, het is nog steeds een vijfdeurs hatchback, met bovendien vrijwel dezelfde afmetingen als zijn voorganger.

Opvallend is dat het weggedrag van de Leaf niet heel veel is veranderd. Hij nodigt nog steeds niet uit om er eens lekker mee te toeren, maar daar is-ie ook helemaal niet voor bedacht. Op hoge snelheid is de elektrische Nissan wel iets stabieler geworden.

De besturing is nog steeds licht en enigszins afstandelijk, terwijl de afstemming van veren en dempers onveranderd is opgezet voor comfortabel vervoer van A naar B. Want dat is nog steeds het primaire, en inmiddels ook generatiekloofoverschrijdende doel van de Nissan Leaf.

Het volledige verhaal stond in AutoWeek 7