Wintersporters die komend weekend met hun elektrische auto afreizen naar Oostenrijk, worden door KPMG gewaarschuwd voor zwarte zaterdag. Vooral in Zuid-Duitsland zullen lange wachttijden bij de stekkers ontstaan, zo stelt de adviesorganisatie. Maakt actieradiusangst plaats voor aansluitangst? Is die angst terecht?

Het afgelopen jaar gingen ruim 50.000 nieuwe elektrische auto's op kenteken, met de Tesla Model 3 als absolute koploper. Daarmee is het aantal volledig elektrische voertuigen met een bereik van minimaal 300 kilometer in Nederland opgelopen tot 56.600 stuks, aldus KPMG.

De dienstverlener schat dat 3 procent van dat aantal, ongeveer vijftienhonderd auto's, aanstaand weekend op pad zal gaan naar Oostenrijk. Voor hen zal de reis mogelijk langer zijn dan verwacht.

"Onze analyse van de vervoersstromen die dag laat zien dat met name in de middag in Zuid-Duitsland lange wachttijden bij laadstations kunnen ontstaan. Wachttijden kunnen oplopen tot 75 minuten per auto", aldus Bud van der Schrier, partner bij KPMG, in een persbericht.

"Het wordt spannend volgende week", laat het Nederlandse Allego weten in een reactie aan NU.nl. "Het wordt iets om goed in de gaten te houden, want het wordt mogelijk best een uniek moment in de recente geschiedenis van de elektrische auto. Hier zaten we als aanbieders op te wachten."

De beschikbaarheid van laadstations is vaak te zien via de app van de verschillende aanbieders, zoals Smoov in het geval van Allego. Hier valt alleen niet uit op te maken of er wachtrijen zijn.

Niet het beeld dat je wil zien: een vrijwel volledig bezet (Ionity-)laadstation. (Foto: Mercedes-Benz)

Stop van maximaal dertig minuten

Voor de analyse is KPMG niet alleen uitgegaan van voertuigen die op papier meer dan 300 kilometer ver komen, maar ook van een stop bij laadstations van Tesla en/of Ionity.

Deze hebben een vermogen van minimaal 100 kW. Dit zou namelijk betekenen dat het accupakket na een half uur weer tot 80 procent vol zit, wat KPMG als uitgangspunt heeft genomen. Tot aan dat niveau is de laadsnelheid het hoogst. Boven de 80 procent wordt het vermogen teruggeschroefd om de batterij te sparen, waardoor het bijladen van de laatste 20 procent onevenredig lang duurt.

"Het is bovendien goed mogelijk dat de verwachte piek op zaterdag gaat zorgen dat het daadwerkelijke laadvermogen per auto aanzienlijk lager uitvalt omdat alle stations vol bezet zijn. Dat betekent dat de voertuigen onderweg vaker moeten opladen en dat de reis naar Oostenrijk dus nog langer kan duren", zegt Van der Schrier.

Een accupakket helemaal volladen zoals hierboven gaat onderweg vaak niet. (Foto: Jaguar)

Relatief korte etappes

Uit navraag door NU.nl blijkt dat KPMG vrij conservatief is geweest met zijn aannames. Zo is uitgegaan van etappes van ongeveer 200 kilometer. Dat is niet zonder reden; als de weg vrij is en de snelheid opgevoerd kan worden, is het maximale rijbereik ineens een stuk lager dan de 300 kilometer die als uitgangspunt is genomen bij het meerekenen van modellen.

Ook is nog geen rekening gehouden met het weer. Wordt het halverwege Duitsland ineens een stuk kouder, dan heeft de actieradius daar eveneens onder te lijden. Drukte op de weg is daarentegen goed nieuws voor elektrische auto's, aangezien er dan langzamer gereden en vaker geremd wordt. Hiermee kan energie teruggewonnen worden.

Maar als er met dergelijke etappes van 200 kilometer is gerekend, dan zou je de reis niet alleen met meer voertuigen kunnen maken, maar ook bij een veel groter aantal laadstations terechtkunnen dan alleen die van Tesla en Ionity.

Aan een lader van Ionity zit een auto als de Audi e-tron in minder dan een half uur weer bijna vol. (Foto: Ionity)

Meer laadmogelijkheden dan voorgespiegeld

Auto's als de BMW i3 en Hyundai IONIQ komen weliswaar minder ver en kunnen minder snel laden dan een Audi e-tron of Jaguar I-PACE, maar doordat het accupakket ook een stuk kleiner is, sta je niet veel langer stil om weer 200 kilometer te kunnen rijden. Hooguit duurt je laadsessie 45 in plaats van 30 minuten.

Het Nederlandse Allego heeft ook een netwerk van meer dan 250 laadstations in Duitsland, zo ook langs de route naar de Oostenrijkse skigebieden. Toegegeven, dit zijn veelal laders met een maximaal vermogen van 50 kW. Maar dat hoeft, afhankelijk van de auto, dus geen obstakel te zijn.

Dergelijke laders vind je in Zuid-Duitsland ook van aanbieders als ALDI, E.ON, EnBW, Lidl, Innogy, SMATRICS en Vlotte, om er maar een paar te noemen. Daarvoor hoef je in veel gevallen niet eens van de route af te wijken. Mogelijk dat het met die voorspelde wachttijden dus wel mee zal vallen.

Toch is ook een partij als Allego druk doende om zogeheten high power chargers met 175 kW uit te rollen. Op dit moment zijn dat er 25 stuks in heel Duitsland. Rond München en op het traject richting Salzburg staan ze bovendien al. Dit maakt dat er ook wat heel snelle laders betreft meer keuze is dan alleen Tesla Superchargers en Ionity.

Grote kans dat je in Zuid-Duitsland en Oostenrijk laadpalen van SMATRICS tegenkomt. (Foto: SMATRICS)