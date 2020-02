Aston Martin heeft woensdag de Vantage Roadster onthuld. De open auto komt deze zomer op de markt en gaat ruim 2 ton kosten.

De open versie van de twee jaar geleden gepresenteerde Vantage wordt aangedreven door de bekende 510 pk sterke V8-motor. Daarmee accelereert de Roadster in 3,7 seconden naar 60 mijl per uur (96,6 kilometer per uur) en haalt een topsnelheid van 306 kilometer per uur.

Het cabriodak laat zich in 6,7 seconden en tot een snelheid van 50 kilometer per uur openen, waarmee Aston Martin naar eigen zeggen het snelst functionerende volledig automatische cabriodak heeft.

De kap gaat ten koste van de bagageruimte, aangezien deze met 200 liter niet bepaald ruim bemeten is. In Duitsland kent de Vantage Roadster een meerprijs van ongeveer 3.000 euro ten opzichte van de reguliere Vantage, waardoor de prijs in Nederland vermoedelijk op dik 215.000 euro uitkomt.

