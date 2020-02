De meeste vragen wanneer het over een tweedehands hybride of elektrische auto gaat, hebben betrekking op de staat van het accupakket. In de praktijk blijken ze echter lang mee te gaan. Bovendien zijn er techneuten die zich toeleggen op de revisie van accupakketten. AutoWeek ging onlangs in Schijndel bij zo'n specialist op bezoek.

De capaciteit van batterijen in apparaten neemt naar verloop van tijd af, zo ook die in elektrische auto's. Bij een volledig elektrisch voertuig merk je dat na een aantal jaar het maximale rijbereik minder wordt.

Bij een hybride auto, waar het elektrische deel ter ondersteuning van een verbrandingsmotor werkt, merk je hier minder van. Toch hebben ook die accupakketten last van een zekere mate van degradatie.

Dat komt niet alleen door het aantal gereden kilometers trouwens, zegt Ronald Dortmans, eigenaar van hybride-accu.nl. "In de praktijk zien wij dat de leeftijd een grotere rol speelt dan de kilometerstand. Ook speelt de gebruikswijze een rol. Lang stilstaan is funest voor een batterij van meer dan acht jaar oud, zowel voor een hybride als voor een elektrische auto."

Hoe een hybride gebruikt is, is belangrijk voor de staat van het accupakket. (Foto: AutoWeek)

Stilstand is letterlijk achteruitgang

Dat Dortmans zich in accutechniek is gaan specialiseren, is een samenloop van omstandigheden. "Mijn zus kocht een nieuwe Toyota Prius en ik nam die van haar over, om te verkopen via ons garagebedrijf. Dat ging echter minder vlot dan gedacht. Hij stond twee maanden stil en dat was de doodsteek voor de accu's. Uit een Prius met schade kocht ik het accupakket en dat monteerde ik in de mijne. Daarna begon het balletje te rollen."

We zijn naar Schijndel gereden in een bijna dertien jaar oude Toyota Prius van de tweede generatie, met zo'n 270.000 kilometer op de klok. Een mooie kandidaat voor een diagnose. Dat de hoge tellerstand inderdaad niets zegt over de conditie van de accu's, zien we als Ronald zijn uitleesapparaat met de computer van de auto verbindt. Het accupakket is nog in goede conditie.

"Ik kan alles uitlezen, tot op celniveau. Meestal zit het probleem in de accu, maar ook de omvormer of de accucomputer kan kapot zijn, afhankelijk van het merk en type auto."

Dortmans kan de staat van de accu tot op celniveau uitlezen. (AutoWeek.nl)

Geen klus voor doe-het-zelvers

Of een accupakket nog goed is, zie je al snel genoeg, zegt Dortmans. De werking van het hybridesysteem wordt doorgaans op een schermpje weergegeven. Als daaruit blijkt dat de auto alleen op de verbrandingsmotor rijdt, weet je dat er iets mis is.

Voor de hybride auto's bieden bedrijven zoals dat van Dortmans drie soorten oplossingen: revisie, refurbished of nieuw, in prijs oplopend van 495 euro tot 1.745 euro. Bij revisie worden kapotte cellen vervangen. Kies je voor refurbished, dan ondergaat het accupakket na de revisie een speciale procedure, die in totaal vijf dagen in beslag neemt en waarmee alle cellen door middel van zogeheten shockwaves weer in een zo goed mogelijke conditie worden gebracht.

"Ik lees soms verhalen van doe-het-zelvers die losse cellen kopen via internet. Dat werkt niet altijd. Bovendien is het werken aan de hoogspanningssystemen van auto's niet zonder gevaar. Je loopt het risico op een schok van 100 ampère en 230 volt gelijkstroom."

Veel rijden houdt de techniek dus gezond en mocht er toch iets aan de hand zijn, dan vallen de reparatiekosten best mee.

Een probleem met het accupakket is niet het einde van de wereld. (Foto: AutoWeek)

Het volledige verhaal stond in AutoWeek 5