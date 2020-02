De advocaten van gevallen topman Carlos Ghosn pleitten maandag in Amsterdam voor het vrijgeven van interne documenten van automakers Nissan en Mitsubishi, waarin details staan over de redenen van zijn ontslag. Dit is de eerste hoorzitting in de zaak die de voormalig voorzitter heeft aangespannen tegen de automerken.

Ghosn wordt zelf onder meer beschuldigd van financieel wangedrag. Hij werd daarom in 2018 in Japan gearresteerd, maar vluchtte afgelopen december naar Libanon omdat hij naar eigen zeggen gevaar loopt in de Japanse cel.

Hij zou er geen kans hebben op een eerlijk proces, omdat het rechtssysteem in het land volgens hem gericht is op het afdwingen van schuldbekentenissen.

De voormalig voorzitter van de alliantie tussen Renault-Nissan-Mitsubishi heeft de zaak in Nederland aangespannen tegen zijn voormalige werkgevers - van wie Nissan-Mitsubishi BV in Nederland staat geregistreerd - omdat zijn ontslag onwettig zou zijn geweest. Het ontslag zou slechts bedoeld zijn om te voorkomen dat Renault en Nissan verder integreren.

Oud-topman eist schadevergoeding van 15 miljoen euro

Ghosn vraagt een schadevergoeding van 15 miljoen euro van de automakers, die onder meer Nederlandse arbeidswetten zouden hebben geschonden.

"Nissan en Mitsubishi hebben Ghosn publiekelijk aan de schandpaal genageld", aldus een van zijn advocaten maandag. "Hun rapportage en beschuldigingen gingen niet langs Ghosn. Er was geen eerlijk proces."

De activiteiten waarvoor Ghosn werd aangepakt, zouden bekend zijn bij de fabrikanten. Dat zou blijken uit het dossier. Volgens de advocaat zijn de gegevens uit het interne onderzoeksdossier dat de automerken over Ghosn hebben opgebouwd daarom onmisbaar voor een volledige discussie over de rechtmatigheid van zijn ontslag. "Meneer Ghosn is klaar voor een gevecht."