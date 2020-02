Sinds begin dit jaar is het voor werknemers mogelijk om via hun werkgever een elektrische fiets te leasen. Daarmee is de financiële drempel voor een elektrische fiets ineens voor mensen ineens een stuk lager.

De woorden 'elektrisch', 'bijtelling' en 'belasting' vielen tot recentelijk alleen in gesprekken over elektrische leaseauto's. Vanaf 1 januari is er echter een nieuwe regeling voor elektrische fietsen van de zaak van kracht, waardoor het leasejargon nu ook de fietsende forens heeft bereikt.

Niet alleen maar voordelen

De Belastingdienst heeft de bijtelling voor een elektrische fiets van de zaak vastgesteld op 7 procent, waardoor het maandbedrag van een exemplaar van ongeveer 2.000 euro voor een werknemer met een inkomen van 35.000 euro per jaar op 4,83 euro per maand uitkomt.

Goedkoper kan ook, aangezien werkgevers ervoor kunnen kiezen de bijtelling voor hun werknemers te betalen. Dat kan door gebruik te maken van de zogeheten werkkostenregeling, die een werkgever in staat stelt onbelaste vergoedingen werknemers te verstrekken.

Toch zitten er niet alleen maar voordelen aan een fiets van de zaak. Mogelijk ontvang je als werknemer niet langer alle reisvergoedingen van de werkgever, zoals een kilometervergoeding. Immers, als de auto stilstaat worden er geen kosten voor gebruik mee gemaakt.

Een elektrische fiets is dankzij een leaseconstructie bereikbaar voor meer mensen.

Afspraken met werkgever allesbepalend

Volgens de Belastingdienst bepaalt de werkgever uiteindelijk "welke reiskostenvergoedingen blijven bestaan of vervallen en welke hij naast elkaar aanbiedt". Ook kan het zo zijn dat je gewoon belasting blijft betalen over de kilometervergoeding, ook als deze kilometers met de fiets van de zaak worden afgelegd.

De afspraken met de werkgever zullen vervolgens ook in geval tot geval duidelijk moeten maken hoe en wanneer de elektrische fiets gebruikt moet worden. Wat wordt de afspraak als je met de fiets van de zaak alleen naar een opstapstation gaat, om vervolgens met het openbaar vervoer verder te rijden?

En wat te denken van slecht weer? Het is niet alle dagen fietsweer, waardoor het voor kan komen dat je op momenten de auto of het openbaar vervoer pakt. Ook hiervoor zullen afspraken met de werkgever gemaakt moeten worden.

Voor de mensen die op de centen letten: de kosten voor het thuis opladen van de accu zijn niet van de bijtelling aftrekbaar. Gelukkig geldt hier opnieuw dat de werkgever ervoor kan kiezen dit te vergoeden door gebruik te maken van vrije ruimte in de werkkostenregeling.

Duurdere elektrische fietsen zijn van allerlei snufjes voorzien.

'Fietslease wordt groeimarkt'

Niet geheel verrassend zijn commerciële partijen direct op de leasefiets gedoken, waardoor er al een flink aantal sites zijn waar door zowel werkgevers als werknemers fietsen uitgezocht kunnen worden. De ANWB doet er ook aan mee, net als BOVAG (al werkt laatstgenoemde niet als uitvoerder, dat is namelijk Friesland Lease).

"Onze leden vroegen erom. Wij zien dat het een mooi product is, dat er een markt voor is. We hebben een merk dat daar uitstekend bij past. Met allerlei zekerheden die typisch BOVAG zijn", aldus woordvoerder Paul de Waal.

De Waal verwacht niet dat de leasefiets eenzelfde marktverstoring teweeg zal brengen als de elektrische auto, in de zin dat er een nadruk komt te liggen op een handvol merken en modellen. "Bij fietslease verwachten we wel een groei van de markt. Hoe groot is lastig te voorspellen."