Deze week presenteren de belangrijkste Formule 1-teams hun bolides voor aanstaand seizoen. De sport is een belangrijk technologisch uithangbord voor de verschillende constructeurs actief in de Formule 1. Wat bieden deze merken eigenlijk voor op straat en welk bedrag moet je daarvoor minimaal reserveren? Een overzicht.

Ferrari trapt vandaag af met de onthulling van zijn titeluitdager, terwijl de nieuwe Red Bull-bolide van Max Verstappen morgen voor het eerst getoond wordt. Ook Renault, AlphaTauri (voorheen Toro Rosso) en Mercedes presenteren deze week hun nieuwe wagens. Volgende week is het de beurt aan Williams en Alfa Romeo.

Sportieve modellen hebben het zwaar in Nederland. De belangstelling is er wel, maar de vraag blijft achter. Dit komt onder meer door het aan de CO2-uitstoot gerelateerde belastingklimaat in ons land, waardoor snelle uitvoeringen een forse meerprijs ten opzichte van minder gemotoriseerde versies hebben.

Tevens wordt het voor de merken steeds lastiger dergelijke modellen te verkopen, gezien de relatief hoge CO2-uitstoot. Sinds begin dit jaar zijn namelijk nieuwe EU-eisen ten aanzien van het vlootgemiddelde van kracht. Als je een sportief model met verhoogde uitstoot niet kunt compenseren met een ander model, loont het nauwelijks om deze te blijven aanbieden.

Wachten op de Renault Clio R.S.

De verschillende merken gaan er desondanks prat op om lijntjes van de Formule 1 naar de modellen voor op de openbare weg te trekken. Zo meldde Renault vorige maand vol trots dat de zelfs de Clio hybride van de opgedane kennis uit de sport gebruik maakt.

Voor een echt sportieve ervaring moet je de zogeheten R.S.-modellen van Renault zijn. De Twingo R.S. behoort tot het verleden en de sportieve versie van de Clio moet nog onthuld worden. Daarom is het meest voordelige model op dit moment de Renault Mégane R.S.

Vorige week nog meldde Renault dat het model er 20 pk bij krijgt voor een totaal van 300 pk. De motor is gekoppeld aan een automatische versnellingsbak. Het uitgaande model stond voor 52.890 euro op de prijslijst. Wat de opgewaardeerde Mégane R.S. gaat kosten, is nog niet bekend.

De Mégane R.S. krijg er bij de recente vernieuwingsronde 20 pk bij. (Foto: Renault)

Sportieve Honda duurder dan Alfa Romeo

Alfa Romeo staat te boek als een sportief merk, maar omdat de verouderde Giulietta nog slechts met een 120 pk sterke motor leverbaar is, moet je voor een echt sportieve ervaring uitwijken naar de Giulia Veloce.

De Veloce-uitvoering heeft een 280 pk sterke benzinemotor onder de kap, waarmee de auto in 5,2 seconden naar 100 kilometer per uur accelereert. Afgelopen november heeft de auto een modeljaarupdate ondergaan. De prijs van de opnieuw aangeklede Giulia is voortaan 54.980 euro.

Bij Honda, motorleverancier van AlphaTauri en Red Bull Racing, is het minst kostbare sportieve model de Civic Type-R. In januari werd in Tokio een licht aangepaste versie van de Type-R gepresenteerd, die mogelijk op termijn naar Nederland komt.

Voor aandrijving zorgt een 320 pk sterke viercilinder benzinemotor, die de Civic aan een acceleratietijd van 5,7 seconden helpt. Het huidige model staat voor 62.225 euro in de showroom.

De Giulia Veloce schopt het tot 280 pk. (Foto: Alfa Romeo)

Sportwagens kosten minimaal twee ton

De minst kostbare Ferrari is de Portofino uit 2017, wat met een basisprijs van ongeveer 245.000 euro nog altijd een van de duurdere modellen in Nederland is. Je krijgt er wel flink wat voor terug, want naast dat je een 600 pk sterke motor tot je beschikking hebt, laat de Portofino zich met een druk op te knop omtoveren van coupé tot cabrio.

Ook bij McLaren hoef je met minder dan twee ton niet aan te komen. Bij de Britten begint het feest pas als je ruim 210.000 euro meeneemt. Voor dat bedrag bouwt McLaren een 540C.

Het merk levert de auto met een 540 pk sterke V8-motor. Daarmee schiet je in 3,5 seconden naar 100 kilometer per uur. Het versnellen houdt pas op bij 320 kilometer per uur.

Voor een vergelijkbaar bedrag levert Aston Martin de Vantage af. Het in maart 2018 gepresenteerde model is goed voor 503 pk en een topsnelheid van 314 kilometer per uur.

Aston Martin stapt als partner over van Red Bull Racing naar Racing Point in 2021. (Foto: Aston Martin)

Volop AMG-modellen te koop

Zo dun gezaaid als de sportieve modellen bij andere volumemerken zijn, zo wijdverspreid zijn ze bij Mercedes. Van vrijwel elk model is een zogeheten AMG-versie te koop. De voordeligste is de AMG A35, die voor 69.888 euro mee naar huis mag.

Ondanks zijn 306 pk is de AMG A 35 voor velen geen echte AMG, aangezien de auto niet een door AMG met de hand gebouwde motor voorin heeft. Die heeft de AMG A 45 wel, wat je direct terugziet in de prijs: minimaal 92.647 euro in Nederland. Daar krijg je met 387 pk tevens meer vermogen voor terug (de S-uitvoering levert zelfs 421 pk).

Op 19 februari zijn de nieuwe Formule 1-auto's voor het eerst te bewonderen tijdens de eerste testdag in Barcelona. NU.nl is er uiteraard bij.

De A 45 S is met 421 pk sneller dan menig sportwagen. (Foto: Mercedes-Benz)