Het Amerikaanse milieuagentschap EPA heeft het rijbereik van de nieuwe Tesla Model Y vastgesteld op 507 kilometer, zo is in de nacht van donderdag op vrijdag bekend geworden.

Met een zogeheten EPA-opgave van 507 kilometer presteert de Model Y beter dan verwacht. Eerder ging Tesla zelf nog uit van 450 kilometer. De nieuwe waarde zou behaald zijn door de Model Y nog efficiënter met de energie te laten omspringen.

Het opgegeven bereik geldt volgens het milieuagentschap voor de Performance-uitvoering van de Model Y. Op de Amerikaanse website hanteert Tesla het getal niet alleen als schatting bij die uitvoering. De opgegeven actieradius van 507 kilometer geldt volgens het merk tevens voor de vierwiel aangedreven Long Range-versie en de genoemde Performance-uitvoering.

Normaal gesproken komt de sportievere Performance-versie iets minder ver op een acculading, onder meer door de grotere wielmaat.

Mogelijk goed nieuws voor Europa

In Europa wordt de Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) gebruikt voor het vaststellen van de actieradius. Die is doorgaans minder conservatief dan de EPA-opgave, waardoor het opgegeven rijbereik van de Model Y in Europa mogelijk nog naar boven toe wordt bijgesteld.

Op dit moment staat deze nog op 505 kilometer voor de Long Range-uitvoering en op 480 kilometer voor de Performance-versie.

Volgens de website Electrek blijkt uit berekeningen dat de actieradius volgens de WLTP-cyclus gemiddeld 1,12 keer zo hoog uitvalt als bij de EPA. In dat geval kunnen we voor de Model Y inzetten op ruwweg tussen de 560 en 570 kilometer actieradius volgens de WLTP.

