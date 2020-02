Bentley heeft vrijdag de Nederlandse prijs voor de nieuwe Flying Spur bekendgemaakt. De limousine wordt verkrijgbaar vanaf 298.350 euro.

Daarmee is de nieuwe Flying Spur flink duurder dan zijn voorganger, die voor 241.260 euro op de prijslijst stond.

Voor net geen 3 ton krijg je dan wel een geheel nieuw ontwikkeld model. Tevens is de W12-motor (6,0 liter) verder verfijnd. De Flying Spur accelereert in 3,8 seconden naar 100 kilometer per uur en haalt een topsnelheid van 333 kilometer per uur.

Bentley heeft ondanks de forse basisprijs hoge verwachtingen van de Flying Spur, want de auto moet dit jaar goed zijn voor 20 procent van de wereldwijde verkopen van het merk.

