Audi onthult volgende maand tijdens de Autosalon van Genève de nieuwe A3. In de aanloop naar de presentatie zijn de eerste beelden van de auto getoond, die aan duidelijkheid nog maar weinig te wensen over laten.

Binnenin heeft de nieuwe A3 meer eigen identiteit, al zien we hier wel een schakelaar voor de automaat zoals die eerder in de Volkswagen Golf, Seat Leon en Porsche 911 te zien was. Audi is net als Seat en Porsche onderdeel van de Volkswagen Group.

AutoWeek heeft inmiddels de eerste kilometers met de sportieve variant van de A3 gemaakt, de S3. Voor aandrijving zorgt een viercilinder benzinemotor. Hoe snel de 1.585 kilo zware S3 daarmee is, houdt Audi nog even onder de pet.

De volledige test staat in AutoWeek 6, die deze week in de winkel ligt.