Cadillac heeft in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) de nieuwe Escalade gepresenteerd in de Verenigde Staten. De SUV heeft in het land een cultstatus verworven door zijn vele optredens in muziekvideo's van rappers en andere artiesten.

De nieuwe Escalade deelt veel van zijn techniek met de concerngenoten van Chevrolet en GMC, te weten de Tahoe en de Yukon. De Escalade is traditiegetrouw een grote auto en ook het nieuwe model, alweer de vijfde generatie, is geen uitzondering.

De normale Escalade is 5,38 meter lang, terwijl de verlengde versie het tot 5,76 meter schopt. Daarnaast is de auto ruim 2 meter breed en bijna 1,95 hoog. De bagageruimte is met 722 liter dan ook fors. Met de bank plat kan er 1.748 liter aan spullen mee.

Voor aandrijving zorgt een 426 pk sterke V8-benzinemotor. Opvallend genoeg is er ook een dieselmotor leverbaar, die 281 pk levert.

Binnenin valt het 4k-oledscherm op. Cadillac heeft het over een exemplaar van 38 inch, al is dat in werkelijkheid opgedeeld in vier kleinere schermen. Het is in ieder geval voor het eerst dat een autofabrikant een oledscherm in een nieuw model monteert.

De nieuwe Escalade komt later dit jaar in de VS op de markt. Daarna is de rest van de wereld aan de beurt.

