Op maandag kwamen de eerste cijfers over de autoverkoop in januari naar buiten. Met de Volkswagen Polo op nummer een en de Tesla Model 3 nergens te bekennen, leek alles ineens weer bij het oude. Voor sommigen het ultieme bewijs dat het met elektrisch rijden toch zo'n vaart niet zal lopen. Klopt dat?

Vorig jaar was de Tesla Model 3 niet aan te slepen, met 12,053 exemplaren in december als voorlopig hoogtepunt. Afgelopen maand kwam de teller niet verder dan 43 exemplaren.

Veel mensen waren er als de kippen bij door te stellen dat de auto hetzelfde lot wacht als de Model S een jaar eerder. Na het enorme succes van die auto in december 2018, was het in januari met 121 exemplaren enigszins behelpen.

Veel elektrische auto's bewust voor de jaarwisseling geregistreerd

Maar juist door de jaarlijkse wijzigingen in de bijtellingsregels in januari zijn de laatste en eerste verkoopmaand van een jaar weinig representatief. Dankzij het succes van elektrische auto's in december, viel het aantal registraties die maand 113,9 procent hoger uit dan een jaar eerder.

"Iedereen die toen - of binnen afzienbare tijd - een elektrische auto en dus de laagste bijtelling wilde, of zijn leaseklanten daar ook dit jaar nog mee wil faciliteren, zorgde ervoor dat het kenteken voor de jaarwisseling geregistreerd stond. Ergo: vrijwel geen registraties in januari", aldus Tom Huyskens, woordvoerder bij BOVAG.

Het kan volgens hem dan ook nog wel een paar maanden duren voordat de elektrische modellen weer in de top van de ranglijst gaan meedraaien.

Niels van den Hoogen, commercieel directeur bij leasemaatschappij Athlon in Nederland, rekent eveneens op een herstel van het aantal registraties van elektrische auto's.

"Wij verwachten komende maanden weer een groei doordat de leasecontracten van veel auto's met destijds 14 procent bijtelling aflopen. Zoals wij nu zien kiest deze groep leaserijders juist een elektrische auto. Een bijtelling van 8 procent is bovendien nog steeds interessanter dan 22 procent. Daarbij zetten veel werkgevers in op een mobiliteitsbeleid dat gericht is op duurzaamheid en daar passen elektrische auto's goed bij."

De leasekanonnen van 2018 en 2019, de Jaguar en de Tesla, in een beeld gevat. (Foto: AutoWeek)

'Registratie in januari maakt auto zo nieuw mogelijk'

Daarnaast is importeurs en leasemaatschappijen er veel aan gelegen om nieuwe auto's aan het begin van het jaar op kenteken te krijgen, ook al zijn deze al eerder afgeleverd. Op die manier staan ze als modellen van 2020 te boek, wat beter is voor de restwaarde van het voertuig.

Auto's die traditiegetrouw veel geleased worden, zoals de Volkswagen Polo, de Ford Focus en de Renault Clio, vormen dan ook weinig verrassend de top drie. Elektrische auto's dalen volgens onderzoek van ING minder snel in waarde dan voertuigen met verbrandingsmotoren.

"Bij ons is het aandeel zakelijk groot in verkopen. Het zijn met name leasemaatschappijen die nu auto's afnemen waar ze dat in de laatste maanden van het jaar dat traditioneel nog nauwelijks doen. Dat gebeurt hooguit nog bij fiscaal erg voordelige auto's zoals volledig elektrische auto's", zegt Luuk Hoogezand, pr-manager bij Volkswagen. "Ook de particulier heeft qua registratie het liefst een zo nieuw mogelijke auto."

De nieuwe Renault Clio kan op veel belangstelling rekenen. (Foto: Renault)

Ook minder voordeel is nog altijd een voordeel

Dat neemt overigens niet weg dat nieuwe bijtellingsregels hun uitwerking doorgaans niet missen. De verkoop van de Tesla Model S en de Jaguar I-Pace, de koplopers van december 2018, zijn nooit meer op het oude niveau geraakt.

Daar staat tegenover dat het de vergelijkbaar geprijsde Audi e-tron wel lukte om in 2019 te scoren. Daar werden er vorig jaar 4.116 van geregistreerd. Hieruit blijkt dit dat ook minder voordeel voor veel zakelijke rijders blijkbaar nog voldoende voordeel is.

"Wij noteerden in januari gewoon weer meer dan honderd nieuwe registraties en verwachten dat we de Audi e-tron ook in 2020 goed blijven verkopen. Mede dankzij de komst van de nieuwe e-tron Sportback", aldus pr-manager Ard van den Eijnde.

In een lager segment van de markt blijft het voordeel voor de zakelijke rijder bovendien min of meer hetzelfde. Toegegeven, de bijtelling is van 4 naar 8 procent gegaan en het maximale bedrag van 50.000 naar 45.000 euro, maar daar staat tegenover dat de catalogusprijs van veel nieuwe modellen ook flink lager is. Zo kosten modellen als de Peugeot e-208 en de Opel Corsa-e respectievelijk 34.900 euro en 30.999 euro.

De Audi e-tron doet het, ondanks zijn prijs, nog altijd verrassend goed. (Foto: Audi)

BOVAG kan aankoopsubsidie elektrische auto niet bevestigen

Ook voor de particulier komt er mogelijk dit jaar goed nieuws. Het afgelopen weekend berichtte RTL Nieuws over de hoogte van de aankoopsubsidie voor elektrische auto's die Milieuminister Stientje van Veldhoven zou hebben afgesproken met belangenverenigingen.

Vanaf 1 juli zou er voor de aankoop van een nieuwe, volledig elektrische auto tot 45.000 euro een subsidie van 4.000 euro komen. Op elektrische occasions is een aankoopsubsidie van 2.000 euro beschikbaar. Volgens RTL Nieuws zijn daarover afspraken gemaakt met de brancheorganisatie. BOVAG kan echter noch de bedragen noch de gestelde datum bevestigen.

Dat dergelijke plannen op tafel liggen en dat erover gesproken wordt, is overigens geen geheim. Dat stond immers al in het Klimaatakkoord.

Toch liet ook de maand januari weer zien wat de combinatie elektrisch rijden en voordeel teweeg kan brengen. Bij Volkswagen werd de e-Golf flink goedkoper, terwijl bij Opel de Ampera-e in de aanbieding ging. Prompt werden de twee modellen met respectievelijk 270 en 312 stuks de meest succesvolle elektrische modellen van de afgelopen maand.

Meer informatie over de verkoop cijfers lees je in AutoWeek 6, die deze week in de winkel ligt.