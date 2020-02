Als je vaak in Amsterdam of Rotterdam bent, kan het je niet ontgaan zijn. Op talloze plekken zie je een klein zwart voertuig: de Birò. Qua formaat lijkt het ding op de Canta, het bekende rode gehandicaptenvoertuig. Recentelijk is het gebruik ervan aan banden gelegd, maar er gloort hoop.

De Birò is een model van de Italiaanse start-up Estrima. Start-up is misschien niet de juiste benaming meer, daar het voertuig al in 2009 in de verkoop ging. Een jaar later verscheen de Birò in Nederland, toen nog tegen een prijs van zo'n 8.500 euro.

Tegenwoordig kost een Birò al snel 15.000 euro, hetgeen het vooroordeel over het karretje versterkt; zo zou het vooral een speeltje van de welgestelde stadsbewoner zijn.

Maar ook als je letterlijk driehoog-achter woont, kan een Birò interessant zijn. Het voertuig heeft, afhankelijk van de uitvoering, namelijk een uitneembare accu, zodat je deze ook thuis kan opladen. Het rijbereik is dan wel kleiner: 55 kilometer tegenover 100 kilometer voor de Birò met vaste accu.

Toch kan niet iedereen zomaar achter het stuur kruipen. Je moet ten minste achttien jaar oud en in het bezit van een geldig rijbewijs zijn. Voor bestuurders van 24 jaar en ouder volstaat een brommerrijbewijs.

De elektrische Birò komt afhankelijk van de uitvoering tot 100 kilometer ver. (Foto: Birò)

Inmiddels ongeveer dertienhonderd exemplaren in ons land

Volgens Pieter Vermeer, managing director van Birò Nederland, rijden er inmiddels zo'n dertienhonderd exemplaren in ons land. Het gros ervan is gekocht. De meeste voertuigen, ongeveer 70 procent, rijden in Amsterdam. Rotterdam is goed voor 20 procent van het totaal, terwijl de rest in Eindhoven rijdt.

"De Birò neemt door de compacte afmetingen minder ruimte in binnen het straatbeeld, zorgt voor minder files en opstoppingen, en doordat er met gemak vier Birò's op een parkeerplek passen, is er meer ruimte voor bijvoorbeeld openbaar groen. Bovendien is de Birò volledig uitstootvrij, waardoor hij bijdraagt aan een schonere en stillere leefomgeving", zegt Vermeer.

De Birò is een goed voorbeeld van een zogeheten stadsvlo. (Foto: Birò)

Voortaan kentekenplicht voor Birò

Nu laten de voordelen van een zeer compact en volledig elektrisch voertuig voor in de stad zich raden, maar toch school er mogelijk een heel andere reden achter de opkomst van de Birò. Het karretje werd in Amsterdam tot de gehandicaptenvoertuigen gerekend, met vervelende gevolgen.

Het betekende dat het ding overal geparkeerd mocht worden. En hoewel veel bestuurders hun Birò netjes tussen de fietsen en scooters achterlieten, waren er net zo veel die de Birò doodleuk midden op de stoep parkeerden.

Een jaar geleden bepaalde de rechter dat de Birò als brommobiel aangemerkt dient te worden, waardoor deze net als andere auto's nu ook tegen betaling in een parkeervak moet. Voor de Birò geldt nu dan ook een kentekenplicht. Mensen die daadwerkelijk gehandicapt zijn, kunnen vrijstelling krijgen.

"Wij zijn voorstander van duidelijke wet- en regelgeving en om de stad in de toekomst leefbaar te houden, is een transitie naar kenteken ingezet. Hiermee wordt het parkeren beter gereguleerd", aldus Vermeer.

Hier moet dadelijk het kentekenplaatje zitten. (Foto: Birò)

Onderzoek naar parkeervergunning loopt

Afgelopen november zijn de eerste exemplaren van een kenteken voorzien. Om te voorkomen dat er een Birò-file door Amsterdam-Zuid slingert voor gele plaatjes, heeft de gemeente Amsterdam de afgelopen weken aan een overgangsregeling gewerkt, bevestigt een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma.

Zo is er niet direct op de kentekenplicht gehandhaafd om de Birò-eigenaren die nog in het proces van hun aanvraag zitten te ontzien.

"Wij zijn niet tegen de Birò. Het is een schoon en stil elektrisch vervoersmiddel dat bijdraagt aan schone lucht in de stad. Als deze voertuigen in de plaats van auto's met verbrandingsmotor komen: prima. Daarom wordt op dit moment een stadsbrede parkeervergunning voor dergelijke elektrische voertuigen onderzocht", laat Dijksma via haar woordvoerder weten.

Vermeer bevestigt dat hierover met de gemeente gesproken wordt. "Onze missie en ambitie sluiten aan bij het beleid van diverse gemeentes, dat gericht is op onder andere het stimuleren van duurzame mobiliteit, het autoluw maken van binnensteden en het terugbrengen van het aantal parkeerplaatsen in het stadscentrum. Om het gebruik van de Birò echter verder te stimuleren, dient er meer ruimte en aandacht te komen voor zogeheten light electric vehicles. Hiervoor zijn wij met diverse overheden in gesprek."