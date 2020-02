Renault heeft de MÉGANE opgewaardeerd. Het uiterlijk is op details gewijzigd en ook aan de techniek veranderde het nodige. Zo is het model voortaan leverbaar met plug-inhybrideaandrijflijn.

De deels elektrische aandrijving is allereerst leverbaar voor de MÉGANE Estate. Op termijn krijgt ook de hatchback de plug-inhybrideaandrijflijn.

Dankzij een accupakket van 9,8 kWh kan de auto tot 50 kilometer geheel elektrisch rijden, belooft Renault. De topsnelheid is in de elektrische stand begrensd op 135 kilometer per uur.

Daarnaast komt er een nieuwe uitvoering van de MÉGANE, de zogeheten R.S. Line. Deze versie lost de GT-Line af, maar het idee blijft hetzelfde; je krijgt wel het uiterlijk van een snelle uitvoering, maar niet de prestaties.

De volwaardige R.S.-modellen (dus zonder de toevoeging 'Line') leveren uiteraard wel sportieve prestaties. De basisuitvoering krijgt er namelijk 20 pk bij voor een totaal van 300 pk. De Trophy-uitvoering van de MÉGANE R.S., die vooral voor circuitgebruik bedoeld is, is dankzij stijvere schokdempers voortaan nog strakker afgesteld.

De vernieuwde MÉGANE is te herkennen aan een gewijzigde voorbumper en anders ingedeelde koplampen. De achterzijde is op dezelfde manier op de schop gegaan. Binnen monteert Renault een digitaal instrumentarium van 10,2 inch. De auto komt deze zomer op de markt.

