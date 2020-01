De Canadese miljardair Lawrence Stroll, eigenaar van Formule 1-team Racing Point, heeft zich bij automerk Aston Martin ingekocht, zo melden de betrokken partijen vrijdag.

Het consortium van Stroll investeert 182 miljoen pond (ruim 216 miljoen euro) in Aston Martin. Daarmee krijgt hij 16,7 procent van de aandelen in handen. Stroll troeft naar verluidt het Chinese autoconcern Geely af, dat eveneens interesse in een belang had getoond.

Daarnaast worden bestaande aandeelhouders uitgenodigd te bieden op nog eens 318 miljoen pond aan aandelen in het merk, waarmee de waarde van de financiële reddingsboei op 500 miljoen pond uitkomt.

Als gevolg van de investering neemt Red Bull Racing na dit seizoen afscheid van het merk als sponsor.

De Red Bull Advanced Technologies-afdeling legt met Aston Martin nog wel de laatste hand aan de ontwikkeling van de Valkyrie-sportwagen, een gezamenlijk project. De eerste exemplaren worden eind dit jaar in ontvangst genomen.