Hyundai neemt in maart een tweede productielijn voor de volledig elektrische Hyundai KONA in gebruik. Daarmee moet de levertijd van het model flink verkort worden, stelt het bedrijf in een donderdag verschenen persbericht.

Hyundai zal de volledig elektrische auto voortaan ook in het Tsjechische Nosovice bouwen.

Wie nu een KONA bestelt, kan deze nog voor de zomer geleverd krijgen. Nederland krijgt dit jaar tienduizend exemplaren toebedeeld.

De elektrische KONA's moeten nu nog uit Zuid-Korea komen. Dit - gecombineerd met de grote vraag naar het model - heeft sinds de introductie van het model in 2018 tot lange wachttijden geleid. Een levertijd van tien tot twaalf maanden was eerder regel dan uitzondering.

Kijk ook op AutoWeek.nl