General Motors gaat opnieuw Hummer-terreinwagens bouwen, zo heeft het bedrijf donderdag bekend gemaakt. Vrijdag gaat de promotiecampagne voor het nieuwe model van start. De nieuwe Hummer wordt op 20 mei onthuld.

De Hummer zal onder de merknaam GMC geleverd worden en voortaan worden voorzien van een volledig elektrische aandrijflijn. Nog niet alle specificaties zijn bekendgemaakt, maar GMC laat wel alvast weten dat de Hummer 1.000 pk krijgt en in ongeveer drie seconden naar 96 kilometer per uur kan sprinten.

In het najaar van 2021 komt de auto daadwerkelijk op de markt. Vooralsnog zal de wagen alleen in de Verenigde Staten verkrijgbaar zijn.



De Hummer stamt af van het militaire voertuig High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle van het Amerikaanse leger, dat in de volksmond al snel Humvee ging heten. De auto werd begin jaren negentig tijdens de Eerste Golfoorlog in het collectieve geheugen gegrift.

Acteur Arnold Schwarzenegger maakte zich vervolgens met succes hard voor een civiele uitvoering van de Humvee. In 1992 kwam de Hummer H1 op de markt. Tien jaar later werd de Hummer H2 geïntroduceerd, die in 2005 gezelschap kreeg van de kleinere Hummer H3.

De wereldwijde economische neergang aan het einde van het vorige decennium maakte dat General Motors in februari 2010 de stekker uit de Hummer-divisie trok.

Schwarzenegger liet zijn Hummer H1 in 2017 al ombouwen naar elektrische auto. Een andere H1 liet hij ombouwen naar waterstofauto.

De Hummer H1 (links) en de Hummer H2 naast elkaar.

