De Britse autoproductie is in 2019 met 14,3 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder, schrijft beroepsvereniging Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) donderdag. Vorig jaar rolden in het Verenigd Koninkrijk in totaal 1,3 miljoen personenauto's van de band, het laagste aantal sinds 2010.

Het is voor het derde jaar op rij dat de Britse autoproductie krimpt. De productie ligt lager doordat de export en de vraag naar dieselauto's afnemen.

De gehele autosector lijdt onder een afname van de wereldwijde vraag. Dit komt mede door de economische vertraging in China. Britse autoproducenten zagen de Chinese vraag in vergelijking met 2018 met 26,4 procent afnemen. De vraag uit Japan viel 17,7 procent lager uit.

Mike Hawes, het hoofd van beroepsvereniging SMMT, laat weten dat het nog niet duidelijk is of de Britse auto-industrie kan overleven op de lange termijn. Volgens Hawes is de reputatie van de auto-industrie in het Verenigd Koninkrijk beschadigd door de drie tumultueuze jaren sinds het Brexit-referendum.