Maserati zal zijn eerste deels elektrische model presenteren tijdens de Beijing Auto Show 2020, die in april van start gaat. Dat verklaren bronnen tegenover Automotive News Europe op maandag.

Volgens ingewijden zal Maserati in Peking een hybrideversie van de Ghibli onthullen. Of het om een reguliere hybride of stekkerhybride gaat, is nog niet bekend.

De verwachting is dat het Italiaanse merk voor een plug-inhybrideaandrijflijn zal kiezen, aangezien Maserati daar het meeste baat bij heeft op de Europese markt en in China. In Europa helpen plug-inhybrides om aan de dit jaar aangescherpte Europese CO2-regels te voldoen, terwijl er in China een aanschafsubsidie voor stekkerhybrides is.

In mei van dit jaar volgt vermoedelijk het tweede deels elektrische model, dat naar verluidt Alfieri zal heten. In 2022 volgen de eerste twee volledig elektrische modellen, de GranTurismo en de GranCabrio.