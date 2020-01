Volkswagen zal in februari de nieuwe versie van bestelwagen Caddy onthullen. Van het model komt ook een personenversie. Het is voor het eerst in zestien jaar dat de auto volledig vernieuwd wordt.

De schetsen van de nieuwe Caddy die Volkswagen op maandag deelt, tonen een model dat helemaal in het huidige aanbod van het merk past. Zo vertoont het front de nodige gelijkenissen met de vorig jaar gelanceerde T-Cross.

Volkswagen belooft dat de nieuwe Caddy kan worden voorzien van het grootste panoramadak in zijn klasse. Daarnaast zullen een groot aantal rijhulp- en andere assistentiesystemen hun weg naar de Caddy vinden.

Een van de twee schetsen die Volkswagen op maandag naar buiten brengt. (Afbeelding: Volkswagen)