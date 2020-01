Seat heeft in de Spaanse thuisbasis Martorell de vierde generatie van de Leon gepresenteerd, het zustermodel van de Volkswagen Golf en Skoda Octavia. De Leon komt in het tweede kwartaal van dit jaar op de markt.

De nieuwe Seat Leon is 8,6 centimeter langer dan zijn voorganger, terwijl de wielbasis met 5 centimeter toenam tot 2,68 meter. De bagageruimte van de auto meet 380 liter, de stationwagen kan 617 liter meenemen.

De Leon is met name aan de achterzijde goed te herkennen, aangezien de achterlichten voortaan met een ledstrip over de gehele breedte van het voertuig met elkaar verbonden zijn. Led-koplampen zijn standaard.

Daarnaast krijgt de Leon de beschikking over zaken als adaptieve cruise control (die rekening houdt met navigatie- en andere gps-data en verkeersborden), automatische noodstop, actieve rijbaanhulp inclusief automatische strookwissel en sensoren die een waarschuwing geven wanneer je portieren wil openen en er verkeer aankomt.

Het binnenste van de auto is direct herkenbaar als afkomstig uit de Volkswagen-familie. (Foto: Seat)

Straks ook met plug-in hybrideaandrijving

Het motorenaanbod komt overeen met dat van de Golf en Octavia. Dat betekent dat er benzinemotoren zijn met 90 of 110 pk (1.0 TSI driecilinder), 130 of 150 pk (1.5 TSI viercilinder) of een 2.0 TSI met 190 pk en een automaat met dubbele koppeling.

De benzinemotoren met 110 en 150 pk kunnen geleverd worden met een mild-hybridsysteem, terwijl er ook een versie komt die op aardgas loopt.

Dieselrijders hebben de keuze uit een 2.0 TDI-motor, die afhankelijk van de gekozen uitvoering 115 of 150 pk levert. De minst krachtige heeft een handbak, de sterkere variant van de motor kan ook aan een automaat gekoppeld worden.

Ten slotte komt er een plug-in hybride, goed voor een systeemvermogen van 204 pk. Dankzij een accupakket van 13 kWh kan de plug-inhybride Leon ongeveer 60 kilometer volledig elektrisch rijden.

De achterkant van de Seat is goed te herkennen in het donker. (Foto: Seat)

