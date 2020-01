Volkswagen-topman Herbert Diess denkt dat zijn merk Tesla kan bijhouden en op termijn kan inhalen, zo zegt hij vrijdag tegenover persbureau Bloomberg.

Tesla is Volkswagen inmiddels qua beurswaarde voorbijgestreefd en heeft een enorme voorsprong als het gaat om de verkoop van volledig elektrische auto's. Volkswagen verkocht in 2019 ruim 80.000 elektrische auto's tegenover 367.500 voor Tesla.

"We kunnen Tesla bijhouden en op termijn waarschijnlijk inhalen, daar zijn we optimistisch over", aldus Diess in het Zwitserse Davos. In totaal verkocht Volkswagen in 2019 wereldwijd 6.28 miljoen personenwagens.

Volkswagen brengt dit jaar zijn eerste volledig als elektrische auto ontworpen model ID.3 op de markt. De auto verschijnt in juni in Nederland en kost net geen 40.000 euro. In september volgt het instapmodel, dat "minder dan 36.000 euro" zal kosten, aldus de website van Volkswagen.