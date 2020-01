Wereldwijd zijn er in 2019 minder nieuwe auto's verkocht dan in het jaar ervoor. Inmiddels zijn de eerste prognoses voor 2020 gemaakt, waaruit blijkt dat herstel vooralsnog uitblijft.

Volgens onderzoeksbureau LMC Automotive zijn er vorig jaar wereldwijd 90,3 miljoen nieuwe voertuigen geregistreerd, een daling van 4,2 procent ten opzichte van de 94,4 stuks die in 2018 werden geteld. In 2017 lag de wereldwijde autoverkoop boven de 95 miljoen. In 2020 zal de verkoop onder de 90 miljoen exemplaren uitkomen, zo is de verwachting.

Vooral in China had de automarkt het zwaar, aangezien de verkoop daalde van iets meer dan 28 miljoen exemplaren in 2018 naar 25,8 miljoen stuks vorig jaar. Vorige week zei de Chinese minister van Industrie Miao Wei dat de verkoop in 2020 mogelijk zelfs nog iets lager zal uitvallen.

De Europese branchevereniging ACEA houdt voor dit jaar rekening met een daling van 2 procent van de autoverkoop. NADA, de Amerikaanse vereniging van autodealers, verwacht in 2020 ongeveer 16,8 miljoen auto's te verkopen, een daling van 1,2 procent.

Dit betekent niet alleen slecht nieuws voor de autofabrikanten, maar ook voor de wereldwijde economie. Volgens het IMF is de auto-industrie verantwoordelijk voor 5,7 procent van de wereldwijde economische productie en voor 8 procent van de goederenexport.

De auto-industrie is een belangrijke motor van de wereldwijde economie. (Foto: Audi)

Opkomende markten moeten voor groei zorgen

Doordat de verzadigde markten in Europa en de Verenigde Staten het laten afweten, rekent LMC Automotive vooral op groeimarkten om de autoverkoop op te drijven.

Ondanks dat het aantal registraties in landen als Argentinië, Iran en Turkije flink onderuitgingen, is er ruimte voor groei zodra de economie het toelaat. Uiteraard wordt daarbij vooral gekeken naar China en India.

"Gezien de lage autodichtheid in China en India is er voldoende reden om aan te nemen dat de markt flink zal groeien als de wind in de zeilen komt", aldus Jonathan Poskitt, hoofd verkoopprognoses bij LMC Automotive.

In China is ondanks teruglopende vraag nog ruimte voor groei, is de gedachte. (Foto: Reuters)

Nederlandse markt dit jaar in de min

In Nederland gingen vorig jaar 446.114 nieuwe auto's op kenteken, wat een toename van 0,6 procent ten opzichte van 2018 betekende. Voor dit jaar houden BOVAG en RAI Vereniging rekening met 425.000 nieuwe registraties, oftewel een daling van 4,7 procent.

Doordat in juli een herziene bpm-tarieftabel van kracht wordt, zal de verkoop in de eerste helft van het jaar vermoedelijk hoopgevend zijn. In de tweede helft van het jaar zullen de nieuwe en beter betaalbare elektrische auto's de kar moeten trekken, waaronder de Opel Corsa-e, e-208 en e-2008 van Peugeot en de Volkswagen ID.3. Volledig elektrische auto's zullen dit jaar een marktaandeel van ruim 10 procent halen, zo is de verwachting.

Er wordt dit jaar veel van auto's als de Volkswagen ID.3 verwacht. (Foto: Volkswagen)