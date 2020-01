Maserati heeft zijn eerste twee volledig elektrische modellen aangekondigd. Het gaat om de opvolgers van de GranTurismo en de GranCabrio. In 2021 worden de nieuwe modellen onthuld.

Of de elektrische GranTurismo en de GranCabrio volgend jaar gelijktijdig gepresenteerd worden, is nog niet bekend. Wel zeker is dat de nieuwe modellen in Turijn van de band zullen lopen. Het testwerk met de volledig elektrische aandrijflijn is inmiddels begonnen, zegt Maserati.

De modellen van Maserati staan bekend om hun kenmerkende motorgeluid. Het Italiaanse merk zegt daarom veel tijd te hebben gestoken in de nieuwe soundtrack van zijn elektrische modellen. Deze zullen naar eigen zeggen een even "onmiskenbaar" geluid krijgen.

De Maserati GranTurismo werd in 2007 gepresenteerd en de GranCabrio twee jaar later. De auto's waren tot 2019 in vrijwel ongewijzigde vorm in productie.

Niet alle auto's van het merk zullen volledig elektrisch worden. Het eerstvolgende nieuwe model van Maserati, dat in mei van dit jaar onthuld zal worden, krijgt vermoedelijk een plug-inhybrideaandrijflijn.

De huidige modellen van het merk, de Ghibli, Quattroporte en Levante, hebben stuk voor stuk verbrandingsmotoren. De Ghibli krijgt dit jaar nog de beschikking over deels elektrische aandrijving.

