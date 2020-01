Een nieuw model van Tesla is voor velen iets om naar uit te kijken. Amerikaanse klanten van de vorig jaar gepresenteerde Model Y kunnen mogelijk eerder dan verwacht de weg op met hun nieuwe auto, aangezien de geruchten over de eerste uitleveringen aanzwellen.

In de Verenigde Staten zijn de eerste prototypes van de Tesla Model Y al op de weg verschenen. Op basis van de VIN-code, beter bekend als het chassisnummer, van een gespot exemplaar kon worden afgeleid dat er al ten minste zeshonderd exemplaren geproduceerd zijn in de fabriek in het Californische Fremont.

Dat deze informatie beschikbaar is, komt doordat de Model Y inmiddels aan de database van de zogeheten VIN-decoderwebsite van de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), de Amerikaanse transportautoriteit, is toegevoegd.

Een andere mogelijke aanwijzing voor een aanstaande marktintroductie is dat de Tesla Model Y eerder deze maand gecertificeerd werd door de California Air Resources Board, een agentschap van de regering van de staat.

De Model Y lijkt op een kruising tussen de Model 3 en de Model X. (Foto: Tesla)

Startdatum van productie voor Nederland vooralsnog ongewijzigd

Toen de Tesla Model Y in maart vorig jaar onthuld werd, werd aangekondigd dat de auto in het najaar van 2020 in productie zou gaan. In oktober meldde Elon Musk dat de start van de productie naar voren was gehaald en dat de Model Y al aanstaande zomer beschikbaar zou komen.

Op een Tesla-subforum van de website Reddit claimde een gebruiker deze maand dat hij door een Tesla-medewerker geïnformeerd was dat zijn Model Y Long Range AWD in maart of april uitgeleverd wordt. De Performance-uitvoering van de auto zou al in februari voor het eerst van de band rollen.

Op de Nederlandse website staat vooralsnog alleen vermeld dat de productie van de Model Y Long Range, Long Range AWD en Performance "naar verwachting begin 2021" van start gaat. De Standard Range-versie volgt een jaar later, zo valt te lezen. Tesla in Nederland kon geen mededelingen doen over de geruchten over mogelijk vervroegde uitleveringen.

Prijslijst Tesla Model Y Model Y Long Range: 58.018 euro

Model Y Long Range AWD: 62.018 euro

Model Y Performance: 71.018 euro

Prijs is inclusief bestemmings- en documentatiekosten en recyclingsbijdrage

Uitleveringen Tesla Model 3 aanvankelijk moeizaam

Tesla heeft geen beste reputatie als het om marktintroducties gaat. Toen het merk met veel bombarie halverwege 2016 de Model 3 onthulde, duurde het nog tot juli 2017 voordat de eerste klanten in de VS hun auto in ontvangst konden nemen. In Nederland duurde het uiteindelijk tot februari 2019.

Het merk had aanvankelijk grote problemen om de productie van de direct enorm populaire Model 3 op te schroeven. Toen dit eenmaal was opgelost, kwamen er letterlijk bootladingen deze kant op. Zo was Tesla in staat afgelopen december ruim twaalfduizend exemplaren op kenteken te krijgen.

Mogelijk maakt Tesla-topman Musk op woensdag tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers meer bekend over de uitlevering van de Model Y. De auto heeft een accupakket van 74 kWh in de bodem en die is, afhankelijk van de uitvoering, goed voor een rijbereik van tussen de 480 kilometer (Model Y Performance) en 540 kilometer (Model Y Long Range).

De Model Y Long Range komt maximaal 540 kilometer ver. (Foto: Tesla)

