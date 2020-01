Japanse automakers Toyota en Honda roepen miljoenen auto's terug vanwege problemen met airbags, maakten beide fabrikanten dinsdag bekend. Bij Toyota gaat het om 3,4 miljoen auto's wereldwijd en bij Honda om 2,7 miljoen voertuigen in de Verenigde Staten.

De Toyota-modellen hebben airbags aan boord die vanwege een elektronische storing niet of niet helemaal uitklappen. Het gaat om Corolla-, Matrix-, Avalon- en Avalon Hybrid-modellen uit verschillende bouwjaren.

Ook bij Honda kunnen de problemen ervoor zorgen dat de airbags niet helemaal worden opgeblazen, wat tot slachtoffers kan leiden. Het gaat daarbij om airbags bij oudere modellen van de Honda Civic en modellen van Acura, die tussen 1996 en 2003 zijn geproduceerd.

De problematische airbags van beide autobouwers komen bij hetzelfde bedrijf vandaan: het Japanse Takata. Dat bedrijf ging in 2017 bijna failliet en is daarna overgenomen door een Chinese onderneming.

Volgens Honda kan het nog wel even duren voordat de airbags gemaakt zijn. Het bedrijf schrijft in een verklaring dat de inspectie en reparaties van de auto's in een jaar tijd zullen beginnen, aangezien vervangende onderdelen van andere bedrijven nog niet beschikbaar zijn.

Toyota heeft alleen gezegd dat de Toyota-bezitters halverwege maart een bericht zullen ontvangen over een mogelijke terugroeping van de voertuigen. In Nederland geldt die terugroepactie voor de Corolla niet, aldus de importeur. De Matrix en Avalon worden sowieso niet in ons land geleverd.