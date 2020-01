De Duitse start-up Sono Motors, een bedrijf dat een zonneauto op de markt wil brengen, heeft met een crowdfundingcampagne voldoende geld opgehaald om de activiteiten voort te zetten.

Sono Motors behaalde afgelopen zaterdag het in december gestelde doel van 50 miljoen euro, zo meldt Automotive News Europe maandag.

Het bedrijf zag zich vorige maand genoodzaakt een crowdfundingcampagne te starten nadat gesprekken met investeerders op niets waren uitgedraaid. De teller stond op het moment van schrijven op iets meer dan 52 miljoen euro.

Hoewel Sono Motors nu kan doorgaan met de ontwikkeling van de Sion, een volledig elektrisch model dat ook via de zon kan bijladen, moet de geplande productiedatum naar 2021 verschoven worden. Het model rolt straks in de voormalige Saab-fabriek in het Zweedse Trollhättan van de band.

Dankzij zonnepanelen op de carrosserie krijgt de bestuurder er tot 34 kilometer aan rijbereik bij. De Sono Motors' Sion heeft een actieradius van in totaal 255 kilometer. Halverwege vorig jaar maakte het bedrijf bekend dat al tienduizend voorbestellingen had ontvangen voor de Sion, die voor ongeveer 25.000 euro in de markt gezet wordt.

Ook in Nederland wordt aan een zonneauto gewerkt, zij het in een andere prijsklasse. De Lightyear One moet in 2021 op de markt komen en gaat 149.000 euro kosten.