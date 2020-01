Porsche heeft de 718 GTS 4.0 gepresenteerd, een model met een zescilinder benzinemotor die goed is voor 400 pk. Zowel de 718 Boxster als 718 Cayman krijgt de beschikking over deze motorisering.

Met 400 pk levert de motor 35 pk meer dan het blok uit de vorige GTS-versie, die bovendien een kleinere inhoud had: 2,5 liter tegenover 4 liter.

De krachtbron is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. In 4,5 tellen accelereert de GTS 4.0 naar 100 kilometer per uur. De topsnelheid ligt op 293 kilometer per uur.

De GTS-uitvoering is traditiegetrouw te herkennen aan de zwarte details, zoals de wielen, koplampbehuizing en het de letters op de achterzijde. De 718 Cayman GTS 4.0 kost minimaal 137.200 euro, terwijl je voor de 718 Boxster GTS 4.0 een bedrag van 139.300 euro moet reserveren.

