Tesla heeft bij de presentatie van zijn plannen in China in het presentatiedocument een nieuw, nog onbekend model getoond. De auto vertoont gelijkenissen met de nog te introduceren Model Y, maar dan kleiner.

Mogelijk gaat het om een in China te ontwikkelen en te bouwen auto, die vervolgens ook in de rest van de wereld leverbaar wordt. Tesla benoemde dergelijke plannen eerder op woensdag in een vacaturetekst.

In de online advertentie spreekt topman Elon Musk over een nog te openen ontwikkelingscentrum in China, waar Tesla recentelijk zijn eerste autofabriek buiten de Verenigde Staten opende.

