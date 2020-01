Volkswagen-topman Herbert Diess waarschuwt dat de Duitse automaker het nieuwe Nokia kan worden wanneer het bedrijf niet snel met de tijd meegaat. De Finse telefoonproducent domineerde tot halverwege 2011 de smartphonemarkt, maar werd daarna aan alle kanten voorbijgestreefd door concurrenten als Apple, Samsung en Huawei.

Diess deed de uitspraak donderdag na een vergadering met Volkswagen-bestuurders van over de hele wereld. Volgens de topman moet Volkswagen om te overleven afstand nemen van zijn rol als traditionele automaker en zich meer als techgroep manifesteren.

"De toekomst van Volkswagen ligt uitsluitend in de digitale techwereld en we hebben nog veel inhaalwerk te doen om de volledige potentie van onze groep te mobiliseren", aldus Diess. Het tempo van deze verandering ligt momenteel te laag, zegt hij. "Als we in dit tempo blijven transformeren, wordt het erg lastig om groot te blijven."

Diess haalt de elektrische automaker Tesla aan als modern bedrijf. Het bedrijf van miljardair Elon Musk is veel minder groot als het om autoverkopen gaat, maar zit volgens Diess qua beurswaarde op ongeveer dezelfde hoogte.

"De auto wordt het belangrijkste 'mobiele apparaat'. Wanneer we dat doorhebben, dan snappen we waarom analisten Tesla zo hoog waarderen", aldus de Volkswagen-topman.