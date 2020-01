Voor het nieuwe jaar aangekondigde aanpassingen van fiscale regelingen voor personenauto's in Nederland, Frankrijk en Zweden hebben de Europese autoverkopen in de laatste maand van 2019 tot recordhoogte gebracht.

In de maand december werden in de landen van de Europese Unie (EU) circa 1,2 miljoen auto's op kenteken gezet, dat was 21,7 procent meer dan in dezelfde maand een jaar eerder, toen bijna 999.000 nieuwe auto's werden verkocht. Dat blijkt uit cijfers van de Europese brancheorganisatie ACEA die donderdag zijn gepubliceerd.



De belangenvereniging wijst erop dat de verkopen in december 2018 relatief slecht waren, waardoor het beeld iets vertekend wordt. "Niettemin droegen veranderingen in specifieke markten ook bij tot deze uitzonderlijke groei."

De grootste groei in procenten was voor Nederland met een toename van 114 procent. Zweden was goed voor 110 procent en Frankrijk, na Duitsland de grootste markt in de EU, noteerde een stijging van bijna 28 procent.

Fors meer elektrische auto's verkocht

In Nederland ging het om 42.436 nieuwe auto's in december, tegen 19.842 een jaar eerder. Vanaf 1 januari is de bijtelling voor de elektrische auto verdubbeld van 4 naar 8 procent. Daardoor werden fors meer, vooral elektrische auto's, afgeleverd voor het eind van het vorige jaar meldden BOVAG en RAI Vereniging eerder.



In 2019 werden in de EU in totaal meer dan 15,3 miljoen nieuwe auto's verkocht. Dat is een toename van 1,2 procent vergeleken met het jaar ervoor.