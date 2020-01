Het aantal klassieke auto's groeide over heel 2019 met 2,3 procent, wat meer is dan de groei van het totale Nederlandse wagenpark. Hierbij was de toename namelijk 1,7 procent. Dat meldt BOVAG donderdag.

Nederland telde op 1 januari van dit jaar 204.642 personenauto's van dertig jaar of ouder. In totaal stonden er op dat moment bijna negen miljoen auto's geregistreerd.

De import van oldtimers nam in 2019 toe en groeide met bijna 2 procent naar 4.785 voertuigen. De export nam vergeleken met 2018 juist sterk af (9 procent). Hierbij ging het om 7.471 stuks. Een jaar eerder steeg de import al met meer dan 9 procent en kromp de export met 17 procent.

Van de klassieke wagens die in Nederland geregistreerd staan, is 15 procent van Volkswagen en 11 procent van Mercedes. Daarmee zijn het de meest voorkomende merken onder de oldtimers. Benzinemotoren zijn verder het populairst en zijn goed voor 84 procent van het totaal. 9 procent rijdt op LPG en 6,5 procent op dieselbrandstof.

Volgens BOVAG zien steeds meer mensen een oldtimer als een goede investering in tijden van lage rente, aangezien de auto's de afgelopen jaren flink in waarde zijn gestegen.