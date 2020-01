Het afgelopen jaar is er een recordaantal elektrische auto's en modellen met plug-inhybrideaandrijflijn gepresenteerd. De auto-industrie presenteert zich groener dan ooit en wekt de indruk hiermee aan een grote vraag uit de markt te voldoen. De fabrikanten hebben de elektrificatie echter nodig om aan de dit jaar aangescherpte Europese CO2-regels te kunnen voldoen.

Europese regels dicteren dat auto's niet een onbeperkte hoeveelheid CO2 mogen uitstoten. Sinds 2015 mag de gemiddelde vlootuitstoot van nieuw in de EU verkochte auto's per fabrikant niet boven de 135 gram CO2 per kilometer uitkomen. Per 1 januari van dit jaar is die limiet teruggebracht tot nog maar 95 gram per kilometer.

Komt de fabrikant daarboven, dan staat dit bedrijf een torenhoge boete te wachten. Dit boetebedrag kan zo hoog oplopen dat het voor sommige fabrikanten zelfs interessant wordt om dan maar met verlies elektrische auto's te verkopen om zodoende toch het gemiddelde te drukken.

Kleinere merken worden een beetje ontzien

De limiet van 95 gram per kilometer geldt alleen voor de grote autofabrikanten. Voor merken met een beperkte afzet in de EU worden uitzonderingen gemaakt, afhankelijk van het verkoopvolume.

Autobouwers met een aantal registraties tussen 10.000 en 300.000 auto's per jaar (denk hierbij bijvoorbeeld aan Jaguar Land Rover of Suzuki) moesten tot vorig jaar (2019, toen de limiet voor de grote volumemerken nog op 135 gram lag) hun goede wil tonen door ervoor te zorgen dat hun vlootgemiddelde 25 procent lager was dan dat van 2007.

Het EU-gemiddelde lag in 2007 op 158 gram per kilometer. Vanaf dit jaar (2020) moet de CO2-uitstoot worden teruggebracht met 45 procent van het 2007-gemiddelde. Daarbij moet worden opgemerkt dat er in 2007 nog geen limiet was. Het gaat erom dat ze een reductie van 45 procent laten zien.

Exclusievere automerken kunnen eigen reductiedoel voorstellen

Fabrikanten met tussen de duizend en tienduizend registraties per jaar kunnen hun eigen reductiedoel voorstellen, wat vervolgens op basis van een aantal criteria door de Europese Commissie moet worden goedgekeurd.

Het gaat hier om merken als Aston Martin, maar ook Bentley en Ferrari, die zich in dit geval onafhankelijk opstellen van hun respectievelijke moederbedrijven Volkswagen en Fiat.

Merken die jaarlijks minder dan duizend auto's registreren (het Nederlandse Donkervoort bijvoorbeeld), zijn vrijgesteld van een specifieke emissiegrens, tenzij de fabrikant zich vrijwillig aan een reductiedoel heeft gecommitteerd.

Een merk als Donkervoort is vrijgesteld van een specifieke emissiegrens (Foto: Donkervoort)

Boetebedrag loopt al snel op

Om te beginnen is 2020 een overgangsjaar. Niet alle auto's die een fabrikant dit jaar in de EU verkoopt, tellen mee. Alleen de 95 procent van het verkoopvolume met de minste uitstoot hoeft te worden meegerekend om onder de 95 gram uit te komen. Pas vanaf volgend jaar gaat het om de volle 100 procent van de afzet.

Overschrijden van de limiet loopt aardig in de papieren. Voor elke gram te veel moet 95 euro boete worden betaald. Om iets preciezer te zijn: 95 euro maal het aantal in de EU verkochte auto's in het desbetreffende jaar.

Dat levert al heel snel getallen op die in één keer duidelijk maken waarom veel merken in korte tijd met elektrische auto's op de proppen zijn gekomen en waarom er binnen afzienbare tijd nog heel veel nieuwe elektrische modellen zullen volgen.

Fabrikanten als BMW, Ford en Mercedes verkopen per jaar in de EU ongeveer een miljoen auto's. Elke gram CO2 boven de grens betekent voor deze bedrijven een boete van zo'n 95 miljoen euro voor het desbetreffende jaar. Of wat te denken van de Volkswagen Group, die jaarlijks goed is voor ongeveer 3,5 miljoen auto's in de EU.

Volkswagen verkoopt veel auto's in de EU, waardoor het risico op boetes groot is als de zaken niet op orde zijn. (Foto: Volkswagen)

Volledig elektrische auto telt voor twee

Het gemiddelde terugbrengen tot onder de 130 gram was met conventionele techniek nog redelijk te doen. Hier en daar een hybride in het aanbod was genoeg; als het echt nodig was geweest, hadden we al veel eerder kennisgemaakt met een Volkswagen ID.3 of een Opel Corsa-e.

Onder de 95 gram komen, is echter andere koek. Nu wordt echt alles aangegrepen wat het gemiddelde kan drukken. Zeker voor sportwagenfabrikanten lijkt een limiet van gemiddeld 95 gram CO2 per kilometer een onoverkomelijke barrière. In de praktijk valt dat mee.

Neem bijvoorbeeld Porsche. Dat maakt deel uit van de Volkswagen Group en kan daardoor meeliften op het gemiddelde van de hele groep. Met een kleine Up wordt zo een Panamera in balans gebracht. Het weerhoudt Porsche er overigens ook niet van om zelf met plug-inhybrides (PHEV) en batterij-elektrische auto's (BEV) te komen.

Auto's die minder dan 50 gram per kilometer uitstoten (en dat zijn de BEV's en veel PHEV's) genieten namelijk een superkrediet. Dat is lucratief. Dit jaar mag een auto die onder de 50 gram zit dubbel worden meegeteld, volgend jaar telt hij voor 1,67 mee en in 2022 nog altijd voor 1,33 verkochte auto's. Dit ter stimulering van de ontwikkeling van BEV's en PHEV's.

Ondanks dat Porsche kan meeliften met het gemiddelde van de VW Group, heeft het een volledig elektrische auto. (Foto: Porsche)

Fiat Chrysler betaalt Tesla

Overigens zit er wel een maximum aan het superkrediet, want het mag het vlootgemiddelde van de desbetreffende fabrikant met niet meer dan 7,5 gram per kilometer terugdringen. Een elektrische auto rijd je dus niet alleen voor een betere wereld, maar ook voor het vlootgemiddelde van de fabrikant.

Verder bieden de regels de mogelijkheid om ook buiten de eigen onderneming met andere merken op te trekken. Dit heet pooling. De eerste en vooralsnog enige die hier gebruik van maakt, is Fiat Chrysler Automobiles (met dochtermerken als Dodge en Jeep). Tot 2023 is daar een bedrag van ongeveer 1,8 miljard euro mee gemoeid.

De Amerikaans-Italiaanse combinatie heeft zelf nog geen BEV's in het Europese programma, maar kan door binnen de poolingregels samen met Tesla (die geen auto's met verbrandingsmotor verkoopt) op te trekken gebruikmaken van Tesla's superkrediet. Zo drukt elke in de EU verkochte Tesla het gemiddelde van Fiat Chrysler.

Het Tesla van CEO Elon Musk ontvangt elk jaar honderden miljoenen euro's van Fiat Chrysler. (Foto: Reuters)

