De Hyundai KONA zal een technische update ondergaan waarbij de actieradius wordt opgeschroefd van 449 kilometer naar ruim 480 kilometer. Ook de minder krachtige versie komt straks verder op een acculading.

De technische update, die dus niet voor reeds geproduceerde modellen geldt, verhoogt verder ook het trekgewicht van het elektrische duo. De KONA met het accupakket van 39 kWh heeft straks een rijbereik van meer dan 300 kilometer, terwijl dat nu nog op 289 kilometer is vastgesteld.

Hyundai rekent momenteel minimaal 36.795 euro voor de KONA Electric 39 kWh. De KONA Electric 64 kWh vergt een extra investering van 4.800 euro.

Of de technische update een prijsstijging tot gevolg heeft, is nog niet bekend. Wanneer de wijzing wordt doorgevoerd, is eveneens nog onduidelijk.

