Kia heeft zijn strategie voor de komende jaren uit de doeken gedaan. Onder het zogeheten Plan S wil het Zuid-Koreaanse merk in 2026 een half miljoen volledig elektrische auto's per jaar verkopen.

Om dat de bereiken zal Kia de komende vijf jaar in totaal elf volledig elektrische auto's ontwikkelen. De eerste daarvan, die op een compleet nieuw elektrisch platform gebouwd zal worden, verschijnt volgend jaar al. Daarnaast zal Kia elektrische versies van bestaande modellen uitbrengen. Met de plannen is een investering van omgerekend 22,5 miljard euro gemoeid.

De elektrisch auto's zullen zoveel mogelijk in zogeheten 'advanced markets' worden uitgebracht, zoals Europa. In deze gebieden denkt Kia dat zijn elektrische modellen een aandeel van 20 procent in de verkoop kunnen realiseren. In opkomende landen zal het merk "selectiever" te werk gaan en het accent op de verkoop van modellen met verbrandingsmotoren leggen.

Kia levert in Nederland twee volledig elektrische modellen: de e-Niro en de e-Soul. De e-Niro eindigde vorig jaar met 3.688 exemplaren op plek vijf in de elektrische verkooplijst.

