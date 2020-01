Met termen als BlueMotion, EcoBlue, Bluetec en BlueHDi hint de auto-industrie al jaren bewust of onbewust op de kleur van een geheel nieuwe, duurzame autobrandstof, die de toekomst voor de dieselmotor mogelijk iets rooskleuriger maakt. PSA, moederbedrijf van onder meer Peugeot en Citroën, neemt het voortouw bij de acceptatie ervan.

Niet groen, maar blauw is de kleur die we toekennen aan alles wat in elk geval in de autowereld als milieuvriendelijk of duurzaam moet worden herkend. Kijk bijvoorbeeld naar Nissan, dat de logo's van zijn elektrische modellen een blauwe gloed geeft, alsof de beschermende folie er per ongeluk nog op zit. Toyota doet hetzelfde met het logo op zijn hybride-modellen.

En wat te denken van de vele dieselmotoren en -concepten die luisteren naar commerciële namen die stuk voor stuk refereren aan de kleur blauw? De Finse brandstoffabrikant Neste maakt nu daadwerkelijk een blauwgekleurde brandstof, met een groener dan groene inborst. We hebben het over HVO, wat staat voor Hydrotreated Vegetable Oil.

Kan zonder aanpassingen in moderne diesels gebruikt worden

HVO is een 100 procent organisch alternatief voor synthetische dieselbrandstof. Het bijzondere is dat HVO wordt gewonnen uit voornamelijk plantenresten en ander organisch afvalmateriaal. Het wordt als duurzaam aangemerkt, omdat de planten die ervoor zijn verwerkt hun portie CO2 uit de atmosfeer hebben opgenomen; dit compenseert voor wat er bij de verbranding in de dieselmotor weer wordt uitgestoten.

Neste benadrukt dat het daadwerkelijk restmateriaal verwerkt; het heeft geen plantages aangelegd waarvan de oogst het raffinageproces ingaat.

HVO kan probleemloos en zonder technische aanpassingen in veel moderne dieselmotoren worden gebruikt. Het heeft zelfs een hogere verbrandingswaarde dan traditionele diesel, zodat er een betere en dus schonere verbranding plaatsvindt.

Deze claim geldt bij de toepassing van HVO 100, wat wil zeggen dat je daadwerkelijk 100 procent HVO tankt (op de tankzuil staat de codering B100). Er bestaan ook tussenvormen zoals HVO 20 of 30, maar dan is er reguliere diesel bijgemengd.

Het resultaat bij HVO 100 is onder meer 33 procent minder uitstoot van fijnstof en roet. De betere verbranding leidt ook nog eens tot een verminderde consumptie van AdBlue, het middel dat je doorgaans toevoegt om de uitstoot van stikstofoxide te beperken.

Alleen HVO 100 is 100 procent organisch. (Foto: Neste)

Brandstof gehomologeerd voor diesel van Peugeot, Citroën en DS

HVO is niet zo nieuw als het hier misschien lijkt, want het wordt al jaren gebruikt in het zware transport, met name door trucks en in de scheepvaart. De aandacht voor HVO 100 voor personenauto's en lichte bedrijfswagens komt voort uit het initiatief dat PSA heeft genomen om de brandstof te homologeren voor alle modellen van Peugeot, Citroën en DS met een Euro 5- of Euro 6-dieselmotor. Dit betekent dat de fabrikant de toezegging doet dat zijn modellen zonder problemen kunnen rijden op HVO 100 die voldoet aan de EN15940-norm.

"We kunnen door HVO 100 officieel te maken met een nieuw alternatief voor traditionele diesel de markt op gaan", aldus Henri van Dijk, keyaccountmanager bij PSA Nederland.

"We zien het als een ideale stap tussen elektrisch rijden, dat zeker voor bestelauto's nog lang niet altijd een haalbaar alternatief voor diesel is, en de gebruikelijke dieselbrandstof, die helaas te kampen heeft met een imagoprobleem."

Volgens Van Dijk is HVO 100 een mooie oplossing voor bedrijven en gemeente die graag hun wagenpark willen verduurzamen, maar voor wie elektrisch rijden om wat reden dan ook geen optie is.

"Je kunt je bestaande én nieuwe dieselvoertuigen er probleemloos op laten rijden, terwijl je er toch het label van duurzaamheid aan mag hangen."

De voorspelde reductie in CO2-emissie die de Finse brandstoffabrikant in het vooruitzicht stelt, is met 89 procent erg indrukwekkend. Vertaalt zich dat ook in een lagere bpm? "Helaas niet", aldus Van Dijk. "De emissie is er immers nog steeds. Alleen is de oorsprong van de brandstof in dit geval wel duurzaam en bij gewone diesel niet."

HVO 100 zou vooral bestelwagens een stuk groener kunnen maken. (Foto: Peugeot)

'Eigen tankunit loont voor bedrijven'

Een punt van zorg is logischerwijs de verkrijgbaarheid van HVO 100. Volgens Van Dijk valt dat mee, aangezien HVO 100 in eerste instantie een oplossing voor bedrijven is.

"Wanneer zij grote wagenparken hebben, loont het al snel om een tankunit voor deze brandstof op eigen terrein te plaatsen. Brandstofleveranciers denken hierin graag mee."

De prijs per liter ligt volgens Van Dijk 10 tot 20 cent hoger dan reguliere diesel. Hij stelt dat grote afnemers eigen deals met leveranciers kunnen afsluiten, aangezien er niets vastligt.

"Wel is zeker dat het brandstofverbruik bij HVO 100 iets omlaaggaat en dat van AdBlue eveneens. Zo kom je onder de streep ongeveer neutraal uit."

