Toyota heeft dinsdag de nieuwe Mirai onthuld. Het model is een waterstofauto met een zogeheten brandstofcel aan boord. De Mirai rijdt volledig elektrisch en komt eind dit jaar op de markt in Europa. Nederland is begin 2021 aan de beurt.

Volgens Toyota heeft de nieuwe Mirai een ongeveer 30 procent grotere actieradius dankzij grotere brandstoftanks en een verbeterde brandstofcel. Een getal geeft het merk niet, maar aangezien de vorige Mirai een actieradius van ongeveer 500 kilometer had, zou de nieuwe zo'n 650 kilometer ver moeten kunnen komen.

De Mirai meet 4,97 meter in lengte en is 1,88 meter breed. De hoogte van het nieuwe model is 1,47 meter. Binnenin valt het aanraakscherm van 12,3 inch op, terwijl de afwerking en het materiaalgebruik op een hoger plan staan dan in zijn voorganger uit 2014. Ook biedt de Mirai voortaan plaats aan vijf inzittenden in plaats van vier.

