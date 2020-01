De auto-industrie is aan verandering onderhevig. Waar het ene merk zich van autofabrikant tot techbedrijf wil ontwikkelen, richt Mercedes zich naar eigen zeggen op design. De Duitse autofabrikant opende onlangs een nieuwe designstudio in Zuid-Frankrijk. AutoWeek nam er een kijkje.

Met het nieuwe Advanced Design Center, gelegen in het achterland van Antibes, keert Mercedes-Benz terug naar zijn wortels. In 1899 nam Emil Jellinek, een zakenman uit Nice, met een door Daimler ontwikkelde auto voor het eerst deel aan de race naar La Turbie. Hij gebruikte hiervoor het pseudoniem 'Monsieur Mercédès', naar zijn dochter. Drie jaar later liet Daimler die naam registreren.

In Sophia Antipolis, een wetenschapspark dat ook wel het Silicon Valley van Frankrijk wordt genoemd, wordt door Mercedes gewerkt vanuit een holistische gedachte. Daarbij zijn alle aspecten van het design belangrijk: van het exterieur- en interieurontwerp tot digitaal en UI/UX-design (User Interface en User Experience). Nieuwe materialen, vormen, technieken en toepassingen vinden in een later stadium hun weg naar de productiemodellen.

"Op deze nieuwe locatie en op onze andere locaties in Europa, Amerika en Azië vormen onze designers een soort seismografen, ze spotten trends en brengen de eisen in kaart die in de digitale en analoge wereld worden gesteld", vertelt Gorden Wagener, de designbaas bij Mercedes.

"Deze eisen worden vervolgens in onze auto's geïntegreerd. Daarvoor werken auto-, mode- en industriële ontwerpers samen met grafici, modelleurs, bekleders en 3D-specialisten."

Gorden Wagener is designbaas bij Mercedes-Benz. (Foto: Daimler)

Begrip 'luxe' verandert langzaam



Overal wordt inspiratie vandaan gehaald en goed gekeken naar andere luxemerken en -producten, bijvoorbeeld in mode, kunst en cultuur, reizen en vrijetijdsbesteding. Er wordt dan vooral gekeken naar hoe luxe evolueert.

"Luxe is voor iedere persoon verschillend", stelt Wagener. "Traditioneel gaat het om mooie materialen, kwaliteit en vakmanschap, vooruitstrevende technologie en een uitgesproken stijl. Dat is altijd al in onze producten verwerkt".

Luxe wordt volgens Wagener echter steeds meer immaterieel. Mensen streven een bepaald zelfbeeld na, vragen zich steeds bewuster af waar ze blij van worden. "Dan gaat het niet alleen om status, maar ook om ongrijpbaardere begrippen als tijd, ruimte, rust en eenvoud."

Over die verschuiving van luxe noemt hij als voorbeeld de opkomst van zogeheten ecoresorts. "Dat is geen geitenwollensokkengebeuren meer, het zijn tegenwoordig vaak coole, gave plekken."

Veranderingen vooral binnen in de auto

Tijdens een rondleiding langs de verschillende designstations van de studio in Sophia Antipolis wordt aan de hand van de Vision EQS - de toekomstvisie op een volledig elektrisch aangedreven S-klasse - een en ander geïllustreerd.

Aan de buitenkant is eenvoud terug te vinden in het aerodynamische, naadloze design, mogelijk gemaakt door de vrijheden die de elektrische aandrijfarchitectuur biedt. Naast deze lijnen moet de 'wauwfactor' komen van de verlichtingsgordel die rondom in de koets is geïntegreerd.

De allergrootste vooruitgang zie we de afgelopen jaren vooral binnenin. Dat zal in de nabije toekomst niet anders zijn.

"Door de ontwikkelingen op het gebied van autonoom rijden, elektrische mobiliteit, kunstmatige intelligentie en infotainmenttechnologie ontstaan er grote mogelijkheden in de styling en personalisatie", vertelt Gorden Wagener.

Gebruikerservaring steeds belangrijker

Het bovenstaande vertaalt zich in de EQS in een interieur waarin de oude, analoge wereld wordt gemixt met digitale luxe. De lijnen, waarlangs het dashboard overvloeit in de deurpanelen, zijn geïnspireerd op luxe jachten, alsof je op een dek van een boot zit. Maar dan doorspekt met materialen en interactieve systemen van de toekomst.

"UX wordt steeds belangrijker, de uitdaging is wel om het voor de gebruiker simpel en intuïtief te maken", aldus Wagener. Dat kan door alleen de informatie te bieden die op een bepaald moment en onder bepaalde omstandigheden nodig is, bijvoorbeeld met pop-updisplays.

Of door het vervangen van knoppen door tactiele oppervlakken en het weergeven van informatie op andere plekken dan het dashboard. Bijvoorbeeld met een waarschuwingsprojectie op een deurpaneel als je het portier opent terwijl er een fietser aan komt.

Allemaal verre toekomstmuziek wat we hier in het strakke, moderne Advanced Design Center aan de Côte d'Azur zien en horen? Misschien, maar kijk niet verbaasd op als de nieuwe S-klasse, die we dit jaar verwachten, reeds de nodige snufjes aan boord heeft.

Het liggende aanraakscherm zien we later dit jaar terug in de nieuwe Mercedes S-Klasse (Foto: Daimler)

Het volledige verhaal stond in AutoWeek 2