Toyota is de laatste jaren druk bezig het saaie imago van zich af te schudden. Daartoe lanceerde het merk onder meer de C-HR en de Supra sportwagen. Nu komt de raceafdeling met een extreme versie van de Yaris, die goed is voor 261 pk.

De nieuwe Toyota Yaris is in aantocht. Hoewel het gros van de klanten ongetwijfeld voor de brave hybride-uitvoering van het model zal gaan, komt Toyota ook met een heuse GR-versie. De auto beschikt over een driecilinder benzinemotor met een turbo. Het blok levert 261 pk, wat fors meer is dan de concurrentie.

Auto’s als de Volkswagen Polo en de Ford Fiesta ST moeten het doorgaans met ongeveer 200 pk doen. Er is maar een model in het zogeheten B-segment van de markt die krachtiger is, de 300 pk sterke Mini JCW GP.

GR Yaris heeft vierwielaandrijving

De Toyota GR Yaris sprint in 5,5 seconden naar 100 kilometer per uur. De topsnelheid van de auto is begrensd op 230 kilometer per uur. Via een handgeschakelde zesbak wordt het vermogen over alle vier de wielen verdeeld. In de normale rijstand gaat 60 procent van het vermogen naar de voorwielen, terwijl er in de sportstand tot wel 70 procent naar de achterwielen kan. In de zogeheten Track-stand is de vermogensverdeling 50:50.

Uiteraard hebben Toyota en zijn GR-afdeling extra potente remmen gemonteerd om de GR Yaris weer fatsoenlijk tot bedaren te kunnen brengen. Op de vooras houden zich achter de 18 inch grote lichtmetalen wielen geventileerde schijven van 35,6 centimeter schuil terwijl de exemplaren achter een diameter van 29,7 centimeter hebben.

De spoorbreedte is groter dan die van de rest van de Yaris-familie, het chassis is op meerdere punten versterkt en zowel voor als achter is de complete ophanging anders dan die van de reguliere versies.

Auto fungeert als homologatiemodel voor rallyauto

In tegenstelling tot de reguliere Yaris is de GR-versie een driedeursauto. Dat is niet de enige wijziging. De GR Yaris heeft een flink uitgeklopte koets, iets dat herinneringen oproept aan de zogeheten homologatiemodellen voor de rallyauto’s uit de jaren tachtig van de vorige eeuw, waaronder de buitenissige Peugeot 206 Turbo 16 uit 1984. De GR Yaris fungeert zelf ook als homologatiemodel voor de ontwikkeling van de Yaris die straks gaat deelnemen aan het World Rally Championship.

Met zijn 1,81 meter is de GR Yaris ongeveer 5 centimeter breder dan de normale Yaris. Bovendien is auto 9,1 centimeter lager. De aangepaste carrosserie staat daarnaast op een speciaal platform. Toyota heeft naar eigen zeggen de modulaire platformen van de Yaris (GA-B) gecombineerd met de grotere variant die we kennen van onder meer de Corolla (GA-C). Het voorste deel van het platform is dan ook de GA-B-variant, terwijl het achterste deel afkomstig is van de GA-C-versie.

Tijdens de ontwikkeling is uiteraard aandacht besteed aan de gewichtsverdeling en dus ligt de motor relatief ver naar achteren en krijgt de accu een plek in de bagageruimte. De koets van de GR Yaris is deels opgetrokken uit lichtgewicht materialen. Zo is het dak vervaardigd uit koolstofvezel en is voor de motorkap, de portieren en de achterklep aluminium gebruikt. In totaal weegt de speciale Yaris 1.280 kilo.

In de tweede helft van dit jaar moet de GR Yaris op de markt verschijnen. Specifieke informatie voor de Nederlandse markt volgt in de aanloop naar zijn marktintroductie.

