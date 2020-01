De Tesla Model 3 was het afgelopen jaar met afstand de bestverkochte auto van Nederland. Volgens velen was dit enkel te danken aan het fiscale voordeel, dat per 1 januari teruggeschroefd werd. Is een Model 3 in 2020 werkelijk zoveel duurder? AutoWeek zocht het uit.

Kijk voor meer informatie op AutoWeek.nl

Het mag inmiddels bekend zijn: tot en met 31 december betaalde zakelijke rijders 4 procent bijtelling tot een bedrag van 50.000 euro, waardoor de Tesla Model 3 met zijn fiscale waarde van 48.980 euro plots een mooie ‘aanbieding was’. Inmiddels geldt een tarief van 8 procent tot een bedrag van 45.000 euro.

Een vergelijkbare wijziging een jaar eerder zorge ervoor dat auto’s als de Jaguar I-Pace en de Tesla Model S een enorme eindprint maakten in 2018. Het afgelopen jaar verkochten de modellen nog slechts mondjesmaat. Wacht de Model 3 hetzelfde lot?

Berekening Tesla Model 3 Long Range

Om te beginnen gaan we uit en Tesla Model 3 in de populaire Long Range-trim, een auto die zonder opties een fiscale waarde vertegenwoordigt van 58.980 euro. Ook gaan we uit van belastingschijf 2, die anno 2020 alle inkomens tussen 20.711 en 68.507 euro beslaat. Hierover is 37,35 procent belasting verschuldigd.

Ook is belangrijk om nogmaals op te merken dat de verlaagde bijtelling nu niet voor de eerste 50.000, maar voor de eerste 45.000 euro van de aanschafprijs geldt. Voor het bedrag boven die grenswaarde moet 22 procent worden bijgeteld, het percentage dat ook voor traditionele brandstofauto’s geldt. Dit is uiteraard meegenomen in de berekening.

Bijtelling Tesla Model 3 Long Range AWD 2019 Fiscale waarde: 58.980 euro

Bruto bijtelling: 3.975,60 euro

Netto bijtelling schijf 2 (37,35 procent): 1.485,04 euro

Bijtelling Tesla Model 3 Long Range AWD 2019 Fiscale waarde: 58.980 euro

Bruto bijtelling: 6.675,60 euro

Netto bijtelling schijf 2 (37,35 procent): 2.493,34 euro

Netto bijtelling vergelijkbaar met goedkopere benzine- of dieselauto



Netto komt het verschil in ons scenario daarmee uit op zo'n 1.000 euro. Een significant verschil, maar daarbij moet wel worden aangetekend dat een volledig elektrische auto ook in 2020 nog erg voordelig is in de bijtelling.

De bijtelling die nu over een Model 3 Long Range is verschuldigd, staat gelijk aan wat over een benzine- of dieselauto met een waarde van zo'n 30.000 euro moet worden bijgeteld. Bovendien vertelt bijtelling niet het hele verhaal.

In tegenstelling tot wat veel reacties op deze site suggereren, staat ‘zakelijk rijden’ namelijk zeker niet gelijk aan ‘leasen’. Natuurlijk eindigen veel Tesla’s als leasebak, maar een groot gedeelte eindigt ook bij zzp-ers. Zij profiteren naast bijtellingsvoordeel ook van de zogenaamde Milieu-investeringsaftrek. Ook die pakt een stuk minder gunstig uit in 2020.

Waar vorig jaar nog 27 procent van maximaal 40.000 euro al aftrekpost mocht worden opgevoerd, is dat nu gehalveerd tot 13,5 procent van datzelfde bedrag. Waar het belastbaar inkomen van een zelfstandige in 2019 nog werd gedrukt met 10.800 euro, is dat bij aanschaf in 2020 nog ‘maar’ 5.400 euro.

Kijk voor meer informatie op AutoWeek.nl