Carlos Ghosn, de in ongenade gevallen voormalig topman van Renault, klaagt het bedrijf aan waar hij zo’n twee decennia aan het hoofd stond. Hij wil aanspraak maken op een pensioenbetaling van 250.000 euro.

Franse media berichten maandag over de zaak die in februari dient bij een Franse rechtbank.

De zaak draait om de ontslagbrief die Ghosn ondertekende toen hij gevangen zat in Japan. Met zijn ontslag deed de oud-topman ook afstand van zijn pensioen en toekomstige aandelenbeloningen. Volgens zijn advocaten werd hij gedwongen om de brief te ondertekenen.

Het is de eerste in een reeks rechtszaken die Ghosn wil starten. Zo is hij naar verluidt ook van plan om juridische stappen te nemen om een pensioen van maar liefst 770.000 euro te krijgen.