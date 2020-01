De prijs van 1 liter benzine of diesel was in 2019 op het hoogste niveau van de afgelopen vijf jaar. Dat meldt BNR dinsdag op basis van opgevraagde gegevens bij UnitedConsumers.

De gemiddelde prijs van benzine was 1,76 euro, en daarmee 11 cent hoger dan in 2015. Diesel kostte gemiddeld 1,45 euro, wat zelfs 15 cent meer is dan in 2015.

Accijnsverhogingen zouden de prijsstijging voor een deel verklaren, maar ook de sterke dollar heeft effect. Dat laatste komt doordat olie op de internationale markt wordt verhandeld in dollars, waardoor de brandstofprijs met de valutakoers samenhangt. Ook de onrust in het Midden-Oosten brengt prijsstijgingen met zich mee.

In de eerste dagen van 2020 zijn de brandstofprijzen alweer verder gestegen. Zo steeg de benzineprijs al met 4 eurocent per liter, waarvan een deel komt door de accijnsverhoging. Als dat deel niet wordt meegenomen, is de stijging 1,5 eurocent.

Door het verder oplopen van de prijzen, is de kans groot dat het record van 2012 in 2020 wordt gebroken, aldus BNR. Toen bedroeg de literprijs van benzine 1,895 euro.