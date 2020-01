Britse automaker Aston Martin waarschuwt dinsdag dat de jaarwinst met meer dan 45 procent zal dalen. Het luxemerk trok in november al aan de bel vanwege "lastige handelsomstandigheden" in het Verenigd Koninkrijk en Europa en een tegenvallende vraag naar het nieuwe Vantage-model.

Die negatieve ontwikkelingen hebben doorgezet in december, terwijl dat gewoonlijk de beste maand is voor het 106 jaar oude automerk. In totaal liep het verkoopvolume in 2019 met 7 procent terug ten opzichte van een jaar eerder. "Vanuit een handelsperspectief was 2019 een erg teleurstellend jaar", aldus CEO Andy Palmer.

Naar verwachting zal het bedrijfsresultaat (ebitda) van vorig jaar tussen de 130 en 140 miljoen pond komen, omgerekend tussen de 152 en 164 miljoen euro. In 2018 was de winst nog ruim 247 miljoen pond.

De wereldwijde auto-industrie had een moeilijk jaar door de teruglopende verkopen in China en de handelsoorlog van dat land met de Verenigde Staten. Ook strengere regels over dieselvoertuigen hadden een negatief effect.