Over heel 2019 is het aandeel nieuwe elektrische auto's dat werd verkocht met 13 procent gestegen. Dat is een stijging van 8 procentpunt in vergelijking met 2018. Ook was de Tesla Model 3 met bijna 30.000 registraties de bestverkochte auto van het jaar. Dat meldt het economisch bureau van ING dinsdag.

In de laatste maanden van het jaar werden relatief veel dure zakelijke elektrische auto's op kenteken gezet, wat te verklaren is door de verhoging van de bijtelling in 2020 die kopers voor wilden zijn. Dit mechanisme ligt ook in de laatste maanden van 2020 op de loer, omdat in 2021 opnieuw een verhoging van de bijtelling gepland staat.

Naar verwachting dalen de verkopen dit jaar. ING verwacht dat er over heel 2020 4 procent minder auto's verkocht zullen worden, waarmee het totaal rond de 430.000 komt. In 2019 bedroeg het totaal zo'n 446.000.

Door de verhoging van de bijtelling zou bovendien de focus meer naar een goedkoper segment gaan. Veel elektrische auto's vallen echter in het hogere segment. "Het wachten is nog op een breder betaalbaar elektrisch aanbod", aldus het economisch bureau.

In Nederland blijven vooral ook tweedehands auto's, de zogenoemde occasions, in trek. In tien jaar tijd is het aantal auto's van vijftien jaar of ouder gestegen van 12 naar 23 procent van het totaal. In vergelijking met buurlanden worden er in Nederland weinig nieuwe auto's verkocht. Het gaat om 26 nieuwe auto's per duizend inwoners, terwijl België en Duitsland achtereenvolgens 45 en 40 nieuwe registraties per duizend inwoners tellen.

Voor de branche zal de omzet dit jaar ondanks de teruglopende verkopen ongeveer gelijk liggen, wat onder meer komt door de gemiddeld hoge nieuwprijs van de populaire elektrische auto's en SUV's. Ook levert de reparatie van oudere auto's de sector flink wat op.