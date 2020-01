Een brandstofmotor toevoegen aan een volledig elektrische auto lijkt nogal een vreemde actie. Toch is het idee soms zo gek nog niet, zeker als de uitstoot en het verbruik beperkt blijft. Dat is wat Obrist wil laten zien met een Tesla Model 3 die zijn elektrokracht niet langer alleen uit de accu's haalt.

Kijk voor meer informatie en foto's op AutoWeek.nl

Ooit leverde BMW de i3 met range-extender. Een tweecilindermotor van een motorfiets kwam behoorlijk luidruchtig tot leven als het einde van de betrekkelijk kleine accu in zicht kwam. Dit concept sloeg niet bepaald aan.

Obrist pakt het met deze Obrist Mark II, een tweede prototype van het Oostenrijkse bedrijf, anders aan. Het betreft een Tesla Model 3 waarin het bestaande accupakket plaats heeft gemaakt voor een veel lichtere (98 kilo) 17,3 kWh-accu. Een tweecilindermotor in de neus van de Tesla zorgt tijdens het rijden voor extra stroom.

Helemaal hetzelfde als bij bijvoorbeeld de i3 werkt het niet. De verbrandingsmotor voorin schakelt pas aan bij 65 kilometer per uur aan en blijft boven die snelheid constant op een laag toerental draaien. Het is volgens Obrist amper merkbaar als de krachtbron aanstaat en men noemt het zelfs een 'Zero Vibration Generator'.

De 'Obrist-Model 3' komt puur elektrisch slechts 100 kilometer ver met de kleine accu, maar de generator moet volgens het bedrijf een actieradius van zo'n 1.000 kilometer mogelijk maken. De aandrijving komt enkel van de bestaande elektromotoren, de verbrandingsmotor zorgt voor het constant bijladen van de accu.

2 liter per 100 kilometer

Obrist geeft voor de generator een verbruik van 2 liter per 100 kilometer op. De beloofde actieradius van 1.000 kilometer kost dus gemiddeld ongeveer slechts 20 liter benzine. Daarbij ligt de CO2-uitstoot volgens de Oostenrijkers op maar 23 gram per kilometer.

De Hyper Hybrid, zoals Obrist het concept noemt, is volgens het bedrijf een alternatieve kijk op het schoner maken van mobiliteit. Obrist is van mening dat elektrische auto's nog te duur zijn, voor een belangrijk deel vanwege de accu's. De veel kleinere accu van de Hyper Hybrid moet de kosten drukken.

Kijk voor meer informatie en foto's op AutoWeek.nl